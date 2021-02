Vestea dimineții de la WhatsApp: se întâmplă chiar și pe telefoanele românilor

WhatsApp e într-o situație sensibilă după ce, în urmă cu aproape o lună, a anunțat câteva schimbări. Efectele acelui anunț se simt și acum.

Inițial, WhatsApp a transmis că dacă nu accepți noile condiții din 8 februarie contul îți va fi închis. Doar că, în urma criticii utilizatorilor, a mutat data pentru 15 mai. Iar acum e într-o fază în care încearcă să-i facă pe utilizatori să se răzgândească și să nu migreze către alte platforme.

După ce-a încercat să-și transmită mesajele prin rețele sociale și reclame în ziare, WhatsApp a trecut la nivelul următor. Încearcă să transmită mesaje liniştitoare utilizatorilor direct în aplicație. Compania a început să publice mesaje în stories în care susţine aceleaşi idei din postările online şi reclamele din ziare.

Promisiunea WhatsApp, mai șubredă ca niciodată

„Ne dedicăm protejării intimităţii”, susține WhatsApp printr-un mesaj recent. Acesta poate fi văzut de toţi utilizatorii platformei, așa că WhatsApp speră că mesajul ajunge la toți. Acest tip de mesaje face parte dintr-o campanie pe care o derulează în prezent în Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie, după ce a făcut deja acelaşi lucru în India.

Vizează, în principal, aceste trei țări, pentru că are mulți utilizatori în SUA și India, iar Marea Britanie are reguli stricte, similare celor din UE. În India, de exemplu, are peste 450 de milioane de utilizatori. La nivel global, platforma a trecut de două miliarde de utilizatori activi.

Ca în cazul altor comunicări similare, WhatsApp spune că vrea să combată dezinformările şi să le aducă aminte utilizatorilor că mesajele directe dintre aceştia sunt criptate. Într-adevăr, mesajele între doi utilizatori sunt criptate.

Ce-a schimbat platforma recent a fost că poate analiza mesajele pe care le trimiți către o afacere de pe WhatsApp, cum ar fi un restaurant, un magazin sau orice altceva care se încadrează în categoria „business”. Cu astfel de date reclamele pe care entitatea respectivă le-ar putea rula pe Facebook ar fi mai precise.