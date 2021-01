Veste bună pentru utilizatorii de Signal: și-a revenit după dezastrul ”provocat” de WhatsApp

Signal continuă să se confrunte cu un val masiv de migrații de la WhatsApp, iar numărul utilizatorilor a fost atât de mare, încât aplicația de chat a fost pusă pe butuci. Acum, și-a revenit.

Aproximativ o zi întreagă, serviciile Signal au căzut la nivel global. Pur și simplu, compania nu a mai putut face față fluxului masiv de utilizatori. Informația a făcut valuri pe întregul mapamond, în timp ce compania din spate a încercat să-și țină la curent utilizatorii prin intermediul mai multor postări pe Twitter.

Mesajele nu au mai putut fi trimise, iar înscrierea pe platformă a devenit problematică, după ce numărul celor care au renunțat la WhatsApp pentru Signal a devenit copleșitor. Este improbabil ca trendul să încetinească prea curând, având în vedere că WhatsApp și-a alienat utilizatorii printr-o nouă listă de termeni și condiții. Deși riscul din spatele acelor schimbări nu era neapărat semnificativ, mulți utilizatori au devenit convinși de faptul că datele lor personale vor fi compromise.

Între timp, Signal și-a mărit semnificativ capacitatea serverelor, dar și-a avertizat utilizatorii că, din cauza problemelor recente, există posibilitatea ca unele mesaje trimise să nu fi ajuns la destinație. Viitoare actualizări aduse aplicației ar trebui să remedieze în mod automat orice astfel de neplăceri.

Din păcate, nu putem să asociem niște cifre exacte valului de conturi noi deschise pe Signal ca urmare a dezastrului cu WhatsApp, dar conform Apptopia, doar pe 11 ianuarie, 1,3 milioane de conturi noi au fost create in-app. Telegram a avut de asemenea de profitat de pe urma îngrijorărilor provocate de WhatsApp. În doar 3 zile, 25 de milioane de utilizatori noi au devenit utilizatori de Telegram.

Cei de la WhatsApp au insistat prin mai multe comunicate că migrația utilizatorilor a fost provocată de confuzie și a insistat pe faptul că nimeni nu poate să citească mesajele utilizatorilor. Din păcate, pagubele au fost deja create, iar percepția generală este că ale tale conversații pe WhatsApp vor fi partajate cu Facebook.

Signal is back! Like an underdog going through a training montage, we’ve learned a lot since yesterday — and we did it together. Thanks to the millions of new Signal users around the world for your patience. Your capacity for understanding inspired us while we expanded capacity. pic.twitter.com/cRNV8kVtdF

— Signal (@signalapp) January 17, 2021