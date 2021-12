Una caldă și una rece de la Dacia, cum termină 2021: cu ce se lăudă gigantul de la Mioveni, care sunt problemele

Cel mai nou raport al vânzărilor de autoturisme de pe piața auto din Europa fost publicat de către JATO Dynamics și poziționează câteva modele de Dacia în centrul atenției. Se pare că perioada de criză este benefică pentru mașinile cu un raport preț performanță foarte bun ale gigantului de la Mioveni.

Conform JATO Dynamics, via The Irish Examiner, Dacia are două modele în clasamentul celor mai vândute autoturisme în luna noiembrie. În plus, pe zona de autoturisme cu propulsie electrică, Dacia Spring ocupă o poziție de care poate să fie mândră pe podium, este vorba de locul trei.

Dacia încheie anul pe plus

Tocmai a fost publicat raportul pe luna noiembrie pentru vânzările de autoturisme pe teritoriul Europei, iar în top 10 există două versiuni de Dacia. Doar Peugeot se mai mândrește cu o astfel de performanță. Ca referință, Dacia Duster a înregistrat 12.351 de înmatriculări luna trecută și a ocupat locul 10 în clasamentul JATO. Performanța este una și mai impresionantă dacă ai în vedere că discutăm de o diferență de doar câteva zeci de exemplare comparativ cu Hyundai Tucson, 12.408 unități, aceasta fiind ocupanta locului 9.

Și mai spectaculos este faptul că Dacia Sandero, plecată tot de la Mioveni, a ajuns în luna noiembrie să ocupe locul doi în top cu 16.263 de unități înmatriculate, la mică distanță de liderul din noiembrie, Renault Clio – 16.353.

În urma Sandero, avem două modele de Peugeot, unul după altul. Este vorba de versiunile 208 cu 16.261 de exemplare și 2008 cu 16.169 de unități înmatriculate. Top 10 este completat în noiembrie de Volkswagen T-Roc (15.234 de unități), Fiat 500 (13.255 de unități), Opel Corsa (12.831 de unități), și Citroen C3 (12.455 de unități).

Raportul JATO Dynamics are și o secțiune specială pentru autoturisme electrice, iar acolo, Daci Spring ocupă poziția a treia cu 5746 de unități. Pe primul loc avem Tesla Model 3 (10.739 unități), iar pe locul doi se poziționează Renault Zoe (8.658 unități). Imediat după podium sunt Tesla Model Y – 5347 de unități și Skoda Enyaq – 5041 de unități. În ordine, locurile următoare sunt ocupate de Volkswagen ID.4 (4.748 unități), Volkswagen ID.3 (4.707 unități), Peugeot e-208 (4.454 unități), Volkswagen e-Up! (4.204 unități) și Kia e-Niro (4.140 unități).