Dacia Spring, poate cea mai mare realizare pe 2021: cu ce se mai laudă gigantul de la Mioveni

Chiar dacă părerile despre performanțele Dacia Spring sunt împărțite printre români, bolidul este o realizare remarcabilă pentru constructorul de la Mioveni. Ca să înțelegi mai bine amploarea succesului companiei, ai în vedere acest nou premiu.

Juriul Autobest are în spate ziariști din 32 de țări din Europa. În urma unui proces avansat de selecție, compania a desemnat modelul electric Dacia Spring ca fiind câștigătorul titlului de ”The Best Buy Car of Europe 2022”. Ca referință, formularea de Best Buy s-ar traduce în română ca cel mai bun raport preț performanță, își merită cel mai mult banii în raport cu ce oferă sub capotă.

Dacia Spring, cea mai bună mașină, dintr-un punct de vedere

Dincolo de raportul preț performanță, publicația importantă din domeniul auto a stabilit că acesta este cel mai accesibil vehicul din Europa. În mod previzibil, în spatele acestei decizii s-au aflat și programele de finanțare, precum Rabla Plus, care există în cea mai mare parte a bătrânului continent. Pentru context, e bine de știut că, deși există variații de preț de la o țară la alta, Dacia Spring se comercializează cu aproximativ 19.000 de euro.

Victoria Spring este cu atât mai impresionantă cu cât, în întreaga istorie de 21 de ani a competiției Autobest, nu a câștigat niciodată un vehicul 100% electric. „După premiul Good Deal obţinut la Automobile Awards, acest nou trofeu vine ca o recunoaştere a viziunii Dacia de a oferi o soluţie de mobilitate 100% electrică accesibilă tuturor”, au comunicat oficialii Dacia, pe marginea subiectului.

În Europa, Dacia Spring continuă să aibă parte de un succes de anvergură, înregistrând până la această oră aproximativ 43.000 de comenzi. „Suntem foarte mândri că am câştigat premiul AUTOBEST 2022, un trofeu ce confirmă hotărârea Dacia de a oferi clienţilor ceea ce este cu adevărat util pentru ei. Simplu în utilizare şi accesibil, Spring este perfect adaptat epocii pe care o trăim”, a declarat Denis Le Vot, CEO Dacia & LADA.