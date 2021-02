Ultima zi de reduceri fără precedent pe Steam: ce poți cumpără de anul nou chinezesc, cel al taurului

În cazul în care ai un pic mai mult timp liber în această perioadă, cei de la Steam vin la înaintare cu niște reduceri fără precedent destinate amatorilor de jocuri video.

Există câteva zile din an în care cei de la Steam, cel mai mare magazin virtual de jocuri video, oferă titluri mai vechi sau mai noi la ofertă. Una dintre acele perioade gravitează în jurul anului nou chinezesc sau Lunar New Year. Pentru că cei din China au o afinitate pentru animale, ca referință, anul 2021 mai este intitulat anul taurului sau Year of the Ox.

Perioada reducerilor a fost programată între 10 și 15 februarie. Ca urmare, astăzi, luni, este ultima zi în care mai poți să pui mâna pe unul dintre jocurile pe care ți le doreai de mult timp la un preț imbatabil. Ca un detaliu interesant, spre deosebire de ofertele anterioare, este prima oară când jocuri precum Cyberpunk 2077 se bucură de o reducere, fie ea și una mai micuță, de doar 10%.

Printre alte titluri pe care le poți trece în colecția ta la un preț mai mic decât de obicei se numără Hades, redus cu 20% sau foarte reușitul Star Wars Jedi: Fallen Order, redus cu 50%. În cazul în care ești un fan al universului fantastic imaginat de George Lucas, acesta s-ar putea să fi unul dintre cele mai bune jocuri Star Wars din ultimul deceniu.

Nu în ultimul rând, dacă ți-a plăcut Max Payne, cei de la Remedy au continuat seria titlurilor de tip shooter la persoana a treia cu Control Ultimate Edition. Acesta este redus până la 24 de euro. Una peste alta, este imposibil să nu găsești ceva interesant de achiziționat. Ca un detaliu important, nu uita să-ți adaugi jocurile pe care ți le dorești pe viitor în wishlist. Așa, vei fi notificat în momentul în care beneficiază de vreo reducere.

In celebration of the Lunar New Year, claim a free animated sticker each day of the Steam Lunar New Year Sale, featuring this year’s zodiac star: the Ox! 🐂🌕✨https://t.co/Pt6YbAl7L3#SteamLNY pic.twitter.com/JKGdMZIgmM

— Steam (@Steam) February 11, 2021