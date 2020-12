S-a dat drumul la reduceri de Crăciun: Steam Winter Sale îți aduce jocurile preferate la prețuri mici

În fiecare an, Steam are câteva perioade cu reduceri masive la jocuri. Steam Winter Sale se numără printre el și tocmai a început. Vine cu oferte la mii de titluri.

Dacă intrai sau ai intrat în vacanța de sărbători și nu aveai idei cum să-ți petreci timpul liber, cei de la Steam au o serie stufoasă de opțiuni care s-ar putea să te încânte. Cu ocazia 2020 Steam Winter Sale, există reduceri masive la câteva mii de jocuri. Perioada ofertelor se va încheia abia pe 5 ianuarie, deci mai ai timp să te gândești dacă îți adaugi sau nu un joc la colecție.

Printre cele mai impresionante oferte este de remarcat faptul că sunt incluse și câteva titluri lansate recent, nu este vorba doar de jocuri mai mult sau mai puțin vechi. În unele cazuri, poți face economii de până la 50%. Ori and the Will of the Wisps este acum doar 15 euro, NieR: Automata costă 20 de euro, iar multașteptatul Half Life: Alyx este redus cu 25% până la 45 de euro.

Hades este redus cu 5 euro până la 20, în timp foarte apreciatul Control Ultimate Edition, de la creatorii seriei Max Payne costă 20 de euro, o reducere de 50%. În situația în care ești fan Halo, întreaga colecție The Master Chief este redusă până la 24 de euro, un discount de 40%. Yakuza: Like A Dragon, unul dintre cele mai scumpe titluri din ultima perioadă, costă 45 de dolari, cu 25% mai puțin decât de obicei.

În timp ce îți cauți jocurile preferate și faci eventuale achiziții, nu uita că Steam pregătește și o decernare de premii bazate pe votul publicului larg. Steam Awards. Ține de tine să-ți votezi favoriții din interiorul aplicației client. Printre nominalizații la jocul anului se numără Hades, Doom Eternal și Fall Guys: Ultimate Knockout. Chiar dacă au fost lansate în 2019, Red Dead Redemption II și Death Stranding sunt de asemenea incluse pe listă. Votul se încheie pe 3 ianuarie.

Dacă folosești Steam pentru mai mult decât gaming, te vei bucura să afli că prin intermediul punctelor pe care le primești în magazinului virtual, poți beneficia de avataruri noi, stickere animate cu personaje din jocuri și nu numai. Clientul de conversații Steam Chat a beneficiat de asemenea de un update.