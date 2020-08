Cum vezi câți bani ai cheltuit pe Steam, să-ți dai seama dacă ai ”o problemă”

Steam este unul dintre cele mai populare magazine virtuale din lume, mai ales când vine vorba de jocuri video. Din păcate, din cauza ofertelor și reducerilor, ajungi să nu-ți dai seama câți bani ai investit în colecția ta.

Primul pas în a soluționa o problemă este să conștientizezi că o ai. În contextul în care dependența de jocuri video este o afecțiune cât se poate de reală, un par important în a aflat dacă suferi de ea, dincolo de timpul petrecut cu ochii în ecrane, este să afli câți bani ai cheltuit.

Din păcate, cei de la Steam nu sunt foarte transparenți când vine vorba de banii tăi tocați pe jocuri, DLC-uri, pachete și tot felul de oferte. Din acest motiv, au fost create o serie de instrumente terțe care să faciliteze aflarea sumei cheltuite de tine. Din păcate, toate se bazează pe estimări, pornind de la jocuri pe care le ai în colecție și de prețurile la care acele jocuri se vând la ora actuală.

Tocmai pentru că acele unelte terțe nu sunt foarte precise, dacă vrei să știi cum vezi câți bani ai cheltuit pe Steam, există totuși o soluție la care poți apela. Implică să dai vreo zece clickuri prin interfața nu foarte intuitivă a clientului de PC sau Mac.

Ca să începi, fă un click în colțul din dreapta sus a aplicației Steam și intră în Help. Deschide secțiunea My Account și optează pentru Data Related to Your Steam account din partea de jos a ecranului. De acolo, te interesează External Funds Used. Aici, vei întâmpina trei valori exprimate în dolari. TotalSpend este valoarea totală care te interesează și cea mai relevantă.

OldSpend se referă la banii cheltuiți înainte de 17 aprilie 2015, când cei de la Steam au introdus niște reguli noi legate de banii cheltuiți de utilizatori. PWSpend se referă la banii cheltuiți în Dota 2 și CS:GO în cazul în care locuiești în China. Ca referință, plățile pentru cele două jocuri în China sunt administrate de o companie terță, Perfect World.