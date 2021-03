Twitter intră în secolul 21: schimbările la care nu se mai aștepta nimeni, pe iPhone și Android

În ultimele zile, Twitter a inițiat mai multe experimente pentru a-ți face viața mai ușoară, când vine vorba de partajat conținut foto pe una dintre cele mai mari rețele sociale.

Până de curând, dacă încercai să postezi o imagine pe Twitter, indiferent care era în formatul ei original, nu doar că îți era redimensionată la o rezoluție mai mică, maxim 2048 x 2048 pixeli, dar era și decupată. Cel puțin, părea decupată în fluxul de postări de pe Twitter. Dacă o atingeai, o puteai vedea în formatul original, poate un pic pixelată de la redimensionare și compresie.

De acum înainte, modul în care Twitter tratează postările cu imagini este complet diferit. Deși funcția se află momentan în teste și va dura până se va propaga la nivel global, ar trebui să nu dureze foarte mult până când vei vedea imaginile în formatul lor original, la o rezoluție mai bună, după cum se poate vedea și în capturile ecran de mai sus. În final, de acum înainte, nu vei mai fi nevoit să atingi o imagine pentru o vedea în totalitate, un detaliu care îți face viața mai ușoară pe platformă.

Dincolo de asta, imaginile pe care tu le postezi pe Twitter vor putea să aibă o rezoluție 4K, indiferent dacă ai Android sau iPhone. Important este însă să activezi această opțiune de calitate sporită din setările aplicației de mobil. Trebuie să intri la secțiunea Data Usage sau Utilizare Date și să optezi pentru High – Quality Image Uploads pe date celulare și WiFi, în loc de None. Parametrii modificați vor intra în vigoare în timp real.

Have a collection of higher res photos waiting to be shared? We’re testing ways for you to upload and view 4K images on Android and iOS.

If you’re in the test, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings to get started. pic.twitter.com/EgW5fsb8Z8

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021