Cum a declanșat Coca-Cola un scandal pe Twitter: mesajul trimis angajaților, criticat în termeni duri

În scandalul legat de corectitudinea politică a fost atras și gigantul Coca-Cola. Totul a pornit de la un mesaj intern trimis angajaților și ”scăpat” în spațiul public, mai exact pe Twitter.

Compania Coca-Cola a iscat un scandal pe Twitter, după ce un mesaj intern trimis angajaților a fost publicat și pe rețeaua de socializare. În mesajul intern, compania își ”instruia” angajații cum să fie mai puțin albi. În contextul declanșat la nivel mondial legat de corectitudinea politică era de așteptat să apară și criticile.

E posibil ca mesajul să fi avut rol de conștientizare în privința combaterii rasismului. Dar subiectul e destul de sensibil și de aici și până la un imens scandal pe platforma de socializare n-a mai fost decât un pas.

Mesajul intern trimis angajaților a fost postat de o persoană anonimă pe Twitter.

🚨🚨🚨 BREAKING: Coca-Cola is forcing employees to complete online training telling them to „try to be less white.”

These images are from an internal whistleblower: pic.twitter.com/gRi4N20esZ

— Karlyn supports banning critical race theory in NH (@DrKarlynB) February 19, 2021