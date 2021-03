Trucuri Windows 10: cum faci să nu se mai închidă ecranul la PC, să nu-ți intre sistemul în Sleep

Cele mai utile funcții din Windows au suferit numeroase modificări în ultimii ani și nu mai sunt unde erau înainte. Pe lista de trucuri din Windows 10, ar fi însă bine să știi cum dezactivezi închiderea automată a ecranului.

Windows 10, ca orice alt sistem de operare anterior de la Microsoft, vine la pachet cu o serie stufoasă de funcții pentru conservare energiei activate implicit. Dacă îți fac sau nu viața mai ușoară, depinde de la un utilizator la altul, important este să știi cum le dezactivezi sau adaptezi nevoilor tale.

Dacă stai toată ziua cu ochii în laptop sau ”îl lași să facă ceva”, ar fi plăcut să nu dai din mouse pentru a vedea cum a progresat o randare, un download sau orice altă activitate care nu implică să apeși deseori pe taste. În acest sens, ar fi bine să îți configurezi opțiunile de conservare a energiei. Implicit, ecranul de la laptopul sau desktopul tău se închide după 10 minute, indiferent dacă este conectat sau nu la priză, în cazul notebook-urilor. Sistemul intră în Sleep sau Standby după o oră.

Pentru a schimba parametrii detaliați mai sus, fă un click pe start și deschide Settings cu un click pe roata dințată din stânga. Poți deschide aceeași fereastră și prin apăsarea simultană a Windows + i. Din noua fereastră, te interesează secțiunea System. Intră la Power & Sleep în stânga ecranului și imediat ar trebui să te confrunți cu o fereastră precum cea de mai jos.

Fiecare dintre funcții are doi parametri ce pot fi modificați pentru momentele în care sistemul tău este pe baterie (On battery power) sau pentru situația în care l-ai conectat la priză (When plugged in). Screen se referă la perioada de timp pentru care să-ți stea activ ecranul fără să-ți atingi sistemul. Poți alege o durată de timp de până la 5 ore sau Never (Niciodată). Modificările intră în vigoare în timp real. Ideal ar fi să alegi aceleași opțiuni și pentru secțiunea Sleep din partea de jos a ecranului.