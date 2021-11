Trebuie să ștergi Google Chrome de pe telefon: avertisment important pentru miliarde de utilizatori de smartphone

În timp ce majoritatea utilizatorilor de smartphone sunt îngrijorați de informațiile pe care Facebook le colectează despre tine, Google Chrome pare să fie semnificativ mai periculos. Nu de alta, dar colectează datele și le partajează cu toate site-urile pe care le accesezi din browser, inclusiv cu Facebook.

Un expert în securitate cibernetică, citat de Forbes, atrage atenția asupra unei probleme foarte grave legate de modul în care funcționează Google Chrome pe telefoane, de informațiile la care are acces și de modul în care partajează acele informații, fără acordul explicit al utilizatorilor. Varianta scurtă la această problemă este că ar fi bine să ștergi browserul Google de pe telefon. Varianta lungă o voi explica mai jos.

Dear #Android users,

Chrome shares your motion sensor with all the websites you visit by default.

This video shows how you can disable it. Please do it now.

You can learn more about this here:https://t.co/zMbPpuX3VH#CyberSecurity #Privacy pic.twitter.com/riWNQUfxKB

— Mysk ???? (@mysk_co) October 29, 2021