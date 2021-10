Trailerul pentru cel mai nou Resident Evil este aici: când va fi lansat Resident Evil: Welcome to Raccoon City

A sosit noul trailer pentru Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Dacă ești fan, sigur vrei să știi când apare pe marile ecrane.

Inspirată de jocurile horror de supraviețuire, franciza Resident Evil este celebră. Milla Jovovich a condus o franciză de șase filme, care a ajuns să încaseze peste un miliard de dolari la box-office, potrivit Screenrant.com.

Totuși, filmele s-au confruntat cu critici din partea fanilor jocurilor, după ce s-au îndepărtat de sursă. Acum, Welcome to Raccoon City încearcă să remedieze acest lucru printr-o adaptare precisă a jocului.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City va fi lansat exclusiv în cinematografe pe 24 noiembrie

Kaya Scodelario (Skins) va juca rolul Claire Redfield, alături de Robbie Amell în rolul fratelui ei, Chris. Claire îl va urmări pe Chris în faimosul conac Spencer. Lor li se vor alătura Avan Jogia în rolul lui Leon S. Kennedy, Lily Gao în rolul Ada Wong și Hannah John-Kammen în rolul lui Jill Valentine, toate fiind personaje cheie ale jocurilor. Welcome to Raccoon City este regizat de Johannes Roberts și toți cei implicați, inclusiv actorii, au susținut cât de înfricoșător este noul film Resident Evil.

Trailerul începe cu Claire Redfield, spunând: „Every story has a beginning. Discover the origin of evil” („Fiecare poveste are un început. Descoperă originea răului”) și se pare că are un singur scop: să demaște Umbrella. Acțiunea se transformă rapid în haos, pe măsură ce virusul se răspândește în jurul orașului Raccoon și două echipe coboară pe Spencer Mansion pentru a afla exact ce se întâmplă. Vezi trailerul mai jos.

Fanii jocurilor vor fi probabil încântați să vadă trailerul Welcome to Raccoon City, atât pentru că este o întoarcere măreață pentru o franciză iubită, cât și pentru că, cu siguranță, face “dreptate” jocurilor Resident Evil.

Din același registru, Resident Evil: Infinite Darkness este cea mai recentă animație Netflix și una care pare să aibă un buget semnficativ în spate, având în vedere calitatea animațiilor. Aceasta a fost realizată în colaborare cu Capcom, deținătorii îndrăgitei francize horror.