VIDEO După ce a omorât zombi în Resident Evil, vânează monștri în Monster Hunter

Cel mai nou proiect al Millei Jovovich implică o cantitate semnificativă de monștri terifianți pe care trebuie să îi confrunte în Monster Hunter.

Cu o lungă carieră în SF-uri cu monștri și buget mare, Milla Jovovich a renunțat la franciza care a făcut-o populară pentru a îmbrățișa un nou lungmetraj inspirat dintr-un joc video. Se lucrează de câțiva ani la Monster Hunter, iar acum avem în sfârșit parte de un teaser pentru viitoarea peliculă.

Filmul este produs de Sony, iar teaser trailerul a apărut inițial pe canalul de YouTube al celor de la IGN. Cu un pic de noroc, ar trebui să ajungă în cinematografe înainte de finele acestui an, dacă vor exista cinematografe deschise. Scenariul și regia îi aparțin lui Paul W.S Anderson, cunoscut pentru regia multor episoade ale francizei Resident Evil, dar și pentru Mortal Kombat, Event Horizon sau The Three Musketeers. Ca un detaliu interesant, el este soțul Millei Jovovich din august 2009 și au împreună trei copii.

Dacă vrei să-ți faci o opinie despre volumul de acțiune din Monster Hunter, poți să arunci o privire pe clipul de mai sus. Cu această ocazie îi vedem pe Artemis (Milla Jovovich) împreun cu Link (T.I.) încercând să învingă un monstru gigantic intitulat Black Diablos.

Din păcate, în clip nu putem vedea săbiile supradimensionate care au devenit de referință pentru seria de jocuri din spate. Cu toate acestea, având în vedere că le putem vedea în imaginile de marketing pentru film, prezența lor este inevitabilă.

Distribuția este completată de Tony Jaa, Ron Perlman, Diego Boneta și Meagan Good. Pelicula este prezentată ca având premiera în decembrie ”doar în cinematografe”. Chiar și așa, nu este deloc exclus ca acest proiect să ajungă pe diverse servicii de streaming sau să aibă parte de o amânare, cum s-a întâmplat cu multe alte filme în ultimele șase luni.