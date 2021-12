Trailer-ul „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, plin de surprize. Ce nume importante fac parte din distribuție

Primul trailer-teaser al „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” a fost lansat, în mod oficial, duminică. Acesta a dat fanilor ocazia de a-și face o idee în legătură cu turnura pe care ar putea să o ia povestea.

„Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” va putea fi vizionat pe HBO Max începând cu prima clipă a anului 2022. Așa cum era de așteptat, vestea i-a bucurat nespus pe fanii francizei.

Fanii Harry Potter au crescut, însă nu au uitat nicio clipă de micii vrăjitori ai copilăriei

În urma cu 20 ani, Harry Potter intra în casele și în sufletele copiilor acelei perioade, devenind una dintre cele mai iubite francize a tuturor timpurilor. Între timp, copiii au crescut, s-au transformat în adulți în toată regula, însă nu au uitat nicio secundă de povestea care le-a marcat copilăria și care i-a învățat cum să viseze.

Noul trailer al „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” dezvăluie noi nume importante care vor face parte din distribuție. În mod evident, nu vor lipsi Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Evanna Lynch, sau Matthew Lewis, printre mulți-mulți alții.

„Return to Hogwarts” este produs de Warner Bros. Unscripted Television, în asociere cu Warner Horizon, la Warner Bros. Studio Tour London—The Making of Harry Potter. În plus, „reuniunea de 20 ani” devine sinonimă cu numele lui Casey Patterson, de la Casey Patterson Entertainment, însă și cu Pulse Films, din Marea Britanie.

„Harry Potter și Piatra Filosofală” a s-a lansat în anul 2001, anul care a însemnat începutul succesului pentru filmele inspirate din cărțile scrise de J. K. Rowling. Au urmat „Harry Potter și Camera Secretelor”, „Harry Potter și Prizonierul din Azkaban”, „Harry Potter și Pocalul de Foc”, „Harry Potter și Ordinul Phoenix”, „Harry Potter și Prințul Semipur”, „Harry Potter și Talismanele Morții Partea I” și, în cele din urmă, „Harry Potter și Talismanele Morții Partea II”.