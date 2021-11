Top 5 seriale SF de văzut în pandemie pe Prime Video, HBO Go, Apple TV+ și Disney+

Anul 2021 continuă să ne țină prin case mai mult decât ne-ar plăcea, iar mulți dintre noi caută să-și ocupe o parte din timpul liber în fața unui televizor sau calculator, de preferat în compania unor filme sau seriale de calitate. Mai ales seriale recente. Poate chiar SF, caz în care m-am gândit să vin în întâmpinarea voastră cu niște recomandări personale. Sau un clasament personal al acestora, cu care puteți sau nu să fiți de acord, în cazul în care sunteți tobă de materie. L-am făcut pentru că pot. Și nu, Squid Game nu e SF.

Am ținut morțiș să recomand seriale Science Fiction aflate în derulare, ale căror noi sezoane bat, mai încet sau mai tare, la ușă. Inclusiv seriale pentru a căror vizionare, prin servicii de streaming oficiale (Disney+ vine în România prin vara anului următor, iar Apple TV nu ne găsește pe hartă), va trebui să apelați la artificii tehnice. Păi nu suntem noi descurcăreți?

Înainte de a trece la recomandări, trebuie să vă mărturisesc că sunt un fan înfocat al genului. Prin urmare, mi-a fost destul de greu să aleg. Am căutat însă să recomand seriale pe care le pot savura inclusiv cei mai puțin înclinați spre științifico-fantastic, gândindu-mă că firea umană, conflictele, umorul, tensiunile politice și sociale, sunt aceleași oriunde le-ai plasa în timp. Și spațiu. Și cum umblă vorba că științifico-fantasticul este întotdeauna despre prezent, chiar dacă (sau mai ales) este plasat în viitor, iată clasamentul meu. Pardon, recomandările:



The Boys / Băieții (Amazon Prime Video)

Lăsați universurile Marvel și DC puțin în pace și săriți cu picioarele înainte în universul The Boys. Nici măcar nu trebuie să fi savurat comic book-urile pe care este bazat ca să îți placă. Poate că face parte din aceeași nișă, însă The Boys, plasat undeva la granița dintre fantasy și science fiction, este mai ales despre lăcomia unei corporații care exploatează fricile și temeririle omului de rând, pentru a-și vinde produsele. Și ce produse mai hard-core le poți servi maselor, decât niște supereroi!

Serialul reflectă, inclusiv cu umor, lumea scrântită în care trăim, dar într-un mod atât de șocant și brutal uneori, încât stai și te întrebi cât timp le-a luat producătorilor să rumege respectivele scene înainte de a le aproba. Nu mă înțelegeți greșit, în contextul actual, în spiritul comic book-ului, sunt ce trebuie. Homelander (Antony Starr), marele apărător al stilului de viață american, este un fel de Superman pe prafuri, un psihopat cu ieșiri demente (adesea, de o violență foarte explicită), mânat doar de dorința de a supune. Un copil răzgâiat în corpul unui om mare, dar care are puterea de a rade toate vietățile de pe Pământ. Și nu este singurul supererou dintre Cei Șapte care are o latură ascunsă publicului. Cu toții au defecte care, la urma urmei, le dezvăluie natura umană. De unde și problemele pe care le crează în primul rând maestrului păpușar – corporația.

De partea cealaltă, Karl Urban, în rolul răzbunătorului Butcher, a cărui misiune în viață este să arate lumii cine sunt Cei Șapte de fapt, iar pe Homelander, mai ales, să-l vadă mort și îngropat, face un rol de zile mari. Nu ai cum să nu simpatizezi cu personajul pe care îl joacă, dar parcă ajungi să te atașezi și de băieții răi. Și fetele. Ca să citez un nene pe care nu mai știu de unde să-l iau, în The Boys nimeni nu este complet nevinovat. Supereroi sau nu, cu toții fac greșeli și pot învăța din ele. Dacă vor, căci al treilea sezon The Boys, ce va debuta la începutul anului următor, se anunță a fi de trei ori mai sângeros.



The Expanse / Expansiunea (Amazon Prime Video)

Unii zic despre The Expanse că este moștenitorul de drept al serialului-cult Battlestar Galactica (2004 – 2009). Alții sunt de părere că este Game of Thrones în spațiu. Chestiunea e că eu nu am urmărit Game of Thrones și nici nu prea m-a atras, dar dacă lumea din Game of Thrones este la fel de bine gândită precum cea din The Expanse, credibilă și plină de personaje complexe, ce sunt nu de puține ori puse în situația de a lua decizii dificile, cu implicații potențial oribile, înseamnă că este ambele.

The Expanse a început mai întâi ca proiect de joc video, însă negăsind un cumpărător, creatorii lui i-au transformat lumea într-o serie de romane, care apoi au fost folosite drept bază pentru serial. Pe scurt, sute de ani în viitorul oferit de The Expanse, omenirea a reușit să descopere mijloacele tehnice necesare colindării sistemului nostru solar în orice direcție, la viteze atât de mari, încât a reușit să colonizeze rapid porțiuni din el. Asta nu a împiedicat-o să se împartă în trei facțiuni care nu prea se înțeleg între ele – Pâmântul și Luna, Marte și mulțimea care își duce veacul în Centura de Asteroizi (Asteroid Belt, în limba engleză), adică pământeni, marțieni și… belteri, că centuriști sună cam aiurea.

Ceea ce face din The Expanse un serial SF deosebit, este faptul se transformă pe nesimțite într-o veritabilă „space opera” de care nu-ți vine să te mai dezlipești. Eu însumi am parcurs unul dintre sezoane într-o singură noapte, dorindu-mi, parcă, ca lupta dintre cele trei facțiuni pe o protomoleculă, care inițial este văzută ca o super-armă, apoi ca un mod de a crea super-soldați, iar mai târziu te trezești că deschide căi către mii de noi sisteme solare, să nu se mai sfârșească. Adică… pe bune! Și toate astea pe fondul intrigilor politice, dramelor și complicațiilor personale ale personajelor principale și câte și mai câte! Dacă nu l-ați urmărit încă, mă opresc aici. Nu care cumva să vă stric noua experiență Game of Thrones. În Spațiu.

Al șaselea sezon al serialului va debuta în decembrie, anul acesta.

Rick and Morty / Rick și Morty (HBO GO)

Wubba Lubba Dub Dub!

Inspirat de filmele Back to the Future, Rick and Morty este povestea lui Rick Sanchez, un savant nebun, din cale-afară de excentric și alcoolic, și a nepotului său Morty Smith, pe care îl plimbă prin tot felul de aventuri interdimensionale, una mai dementă decât cealaltă. Tabloul de familie este completat de sora lui Morty și cei doi părinți ai lor, Jerry și Beth, fiica lui Rick Sanchez.

Serialul abundă în referințe la cultura pop, glume duse la extrem și momente-surpriză, atât de bine scrise și închegate, încât cu greu reușești să-i găsești vreun cusur. Aventurile epice ale familiei Sanchez te poartă prin lumi pe care, cu siguranță, nu ți-ai imaginat vreodată că ar putea exista. De fapt, nici nu aveai cum. Cum ar fi lumea fundurilor…

Ce-mi place la Rick and Morty este sinceritatea. Este gălăgios, nihilist, ironic, conflictual și vrea să-ți arate că este de zece ori mai deștept decât tine, însă de fiecare când te gândești că poate a mers prea departe, îi vezi sufletul, și-ți vine să plângi în fața ecranului. Cu toată știința și tehnologiile fantastice pe care ți le aruncă în față, este suprinzător de ancorat în realitățile de acasă. Și este exact ceea ce creatorii lui au vrut să facă.

Ca să vă faceți o idee despre cât de mare a ajuns fenomenul Rick and Morty, este suficient să ne gândim la episodul în care Rick a pomenit pentru prima dată sosul Szechuan, pe care McDonald’s l-a avut la vânzare doar în perioada de promovare a filmului Mulan, prin 1988. În semn de apreciere, McDonald’s a repus sosul în vânzare, dar numai pentru o zi. Cascadoria s-a întors, însă, împotriva lor. În multe restaurante din SUA, a fost necesară intervenția poliției ca să-i împrăștie pe fanii nemulțumiți că McDonald’s au pus în vânzare o cantitate prea mică din respectivul sos. „Noi vrem sos! Noi vrem sos!”

Foundation / Fundația (Apple TV)

Adaptarea romanului Fundația, de Isaac Asimov, este o provocare în sine, doarece conține mai mult vorbărie decât acțiune. Insă autorul John Kessel spune că accentul pe mari idei este ceea ce separă Fundația de multe alte scrieri SF ale anilor ’40, acum uitate – “din când în când, nu strică să pui accentul pe o poveste politică sau economică.” Tot după el, Asimov ne-ar spune că în marele ocean al istoriei forțele politice și economice sunt semnificativ mai importante decât orice luptă individuală sau război.

Serialul Fundația este povestea lui Hari Seldon și a adepților lui, ce folosesc psihoistoria, o știință a viitorului, pentru a găsi cel mai bun parcurs al omenirii printr-un Ev Mediu de proporții galactice și păstra cunoștințele științifice ale acesteia.

Faptul că romanul Fundația (de fapt, întreaga serie) a rezistat atât de bine timpului este dovada vie că merita o ecranizare, iar eu nu pot decât să mă bucur că între atâtea piu-piu!-uri și pac-pac!-uri cineva a găsit resursele și ambiția să o facă. Căci pe lângă amintita vorbărie și mașinațiunile politice ce fac o galaxie întreagă să ticăie, conține și multă acțiune și tehnologie futuristă. Surprinzător, m-am trezit și în fața unui festin vizual, cu un Trantor – planeta-reședință a Împăratului secular – mult mai impresionant decât mi-l închipuiam din scrieri.

Dacă nu ați urmărit încă niciun episod din poate cel mai bun serial SF lansat în acest an, nu mai așteptați. Eu abia aștept să apară următorul. Și da, va exista și al doilea sezon.

The Mandalorian / Mandalorianul (Disney+)

Laser, frate!

Vestul întâlnește estul în cel mai cool serial Star Wars de până acum. Dacă filmele originale ale atât de cunoscutului univers își găsesc inspirația în filmele western clasice, serialul The Mandalorian merge chiar mai departe, ca un tribut adus marelui cineast japonez Akira Kurosawa (Cei șapte samurai, Kagemusha) – el însuși mare fan al filmelor western – și nihilismului specific westernurilor spagetti. În The Mandalorian, Mando este Clint Eastwood, iar eu n-am nimic împotriva acestei asocieri. Ba chiar dimpotrivă.

Serialul explorează hățișurile universului Star Wars pe care filmele le-au lăsat în aer și construiește povești convingătoare în jurul lor, rezultatul final fiind unul spectaculos, plin de revelații pentru fani.

La rândul lor, poveștile sunt construite în jurul unui vânător de recompense, descendent al unei temute rase de războinici, care transformă misiunea livrării unui așa-zis Copil către Imperiul aflat în aparentă ruină, într-una a apărării acestuia de cei din urmă. Iar în clipa în care au văzut că mogâldeața face parte din aceeași rasă din care făcea parte faimosul Maestru Jedi Yoda, fanii au leșinat în extaz – Bebe Yooodaaaa!

După ce Mando descoperă că numai alături de membrii rasei sale Copilul (Grogu) va fi în siguranță și pornește în căutarea lor, acesta devine imediat ținta tuturor rămășițelor malefice ale Imperiului, care văd în mogâldeață cheia renașterii acestuia.

Dacă ar fi să caracterizăm The Mandalorian, ar fi că este un western în mai multe părți, a cărui acțiune doar se întâmplă să se petreacă în universul Star Wars. Este proaspăt, bine scris, are o poveste captivantă și personaje de care te atașezi imediat. Mai ales Grogu, mânca-l-ar tata.

Nu numai că al treilea sezon a fost confirmat, ci vom primi și un spin-off al acestuia, ce spune povestea infamului vânător de recompense și clonă Boba Fett – The Book of Boba Fett.