Top 10 HBO Max: cele mai vizionate filme și seriale pe cel mai tânăr serviciu de streaming

În urmă cu câteva zile, HBO Max a împlinit un an de existență. Deși serviciul de streaming nu este disponibil în foarte multe țări, o mare parte din biblioteca respectivă de conținut o găsești și pe HBO Go, în România.

După 365 de zile de streaming, HBO Max a depășit 44 de milioane de abonați, o performanță impresionantă având în vedere concurența acerbă pe această piață și prețul premium pentru accesarea platformei, 15 dolari versus 10 pentru majoritatea alternativelor. A ajutat mult și număr masiv de producții originale lansate într-un timp relativ scurt, dar și producțiile clasice care și-au găsit loc pe platformă, atât pe partea de seriale – Friends, cât și de lung metraje – Lord of the Rings.

Top 10 HBO Max, după un an de disponibilitate

Clasamentul de mai sus a fost generat de ghidul pentru streaming Just Watch, iar Friends a ocupat cât se poate de relaxat prima poziție în top. Acesta a fost probabil și motivul pentru care compania din spate a optat să facă o investiție semnificativă în reuniunea personajelor principale din Prietenii Tăi. Parțial, popularitatea serialului și dominanța sa pe platformă a fost facilitată și de cele 236 de episoade împărțite pe 10 sezoane. Doctor Who și Rick and Morty completează podiumul, dar Watchmen, The Wire, Game of Thrones sau The Flight Attendant au fost de asemenea relevante pentru publicul larg.

La capitolul lung metraje, The Lord of the Rings continuă să fie o producție care atrage un public impresionant. Pe locul doi a fost foarte aproape Wonder Woman 1984 cu 12,2%. Performanța WW84 este cu atât mai impresionantă cu cât pelicula a fost disponibilă doar 30 de zile de la premieră, în decembrie, la șapte luni după lansarea platformei. A revenit în luna mai a acestui an. Animația clasică Howl`s Moving Castle completează podiumul, în timp ce Godzilla vs Kong a fost foarte aproape de a intra în primii trei.