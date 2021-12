Top 10 cele mai piratate seriale din 2021: producțiile Disney, Apple și Amazon care au făcut valuri pe internet

În 2021, pirateria nu a dispărut de pe internet. Nici nu avea cum. În timp ce crește într-un ritm alarmant numărul serviciilor de streaming, foarte mulți internauți preferă să apeleze la mijloace ilegale pentru a se bucura de filmele preferate și serialele preferate.

Anul 2021 a fost unul foarte bun pentru amatorii de streaming, mai ales în materie de seriale. Foarte multe producții interesante au făcut valuri în fiecare colț al mapamondului. Numărul abonaților la platforme precum Disney+, Netflix, Apple TV+ sau Amazon Prime Video a crescut, dar, în același timp, mulți au continuat să opteze pentru piraterie. Cea mai recentă analiză pe marginea subiectului a fost publicată de TorrentFreak și este una cât se poate de interesantă.

Top 10 cele mai piratate seriale de pe Netflix, Disney+, Amazon și Apple TV+

WandaVision se pare că a fost cel mai piratat serial din 2021. Acesta a depășit The Mandalorian, fostul deținător al recordului stabilit în 2020. În final, nu mai puțin de cinci seriale din universul cinematografic Marvel se află în clasamentul de mai jos. Loki se află pe poziția a doua, The Falcon and the Winter Soldier este pe patru, în timp ce Hawkeye și What If..? sunt pe pozițiile 5 și 6.

Zona de fantasy este de asemenea reprezentată în top 10 cele mai piratate seriale din 2021. Proaspătul lansat sezon doi din The Witcher s-a strecurat deja în clasament, la fel și The Wheel of Time al celor de la Amazon. „Fondation”, după opera lui Isaac Asimov, şi adaptat pentru ecran de Apple TV+, este pe locul 7. Două seriale animate, „Rick and Morty” şi „Arcane” (Netflix), completează acest clasament. Motivul pentru care Casa de Papel nu este prezent în top are legătură cu faptul că s-a încercat includerea în top doar a show-urilor care au oferit câte un episod pe săptămână.