Spider Man: Far From Home, disponibil online: cum l-au piratat atât de repede

Avanpremiera globală a Spider-Man: Far from Home a fost planificată pentru 2 iulie 2019, ieri. Din păcate, în mai puțin de 24 de ore, filmul a ajuns online în varianta completă, piratat.

Marvel are o problemă majoră cu pirateria. Înainte de lansarea Avengers: Endgame, câteva minute din lung metraj puteau fi vizionate pe rețelele sociale. Acum, Spider-Man: Far from Home poate fi văzut integral pe torrent, dacă nu ai pretenții foarte mari de la calitate. În mod previzibil, versiunea online este filmată într-o sală de cinematograf și astfel de versiuni vin la pachet cu o serie de probleme. Pe de altă parte, îl găsești totuși la rezoluție HD, 720p sau 1080p.

Spider-Man: Far from Home în varianta piratată are o oră, 54 de minute și 34 de secunde și este disponibil atât într-un download de vreo 2,2GB, cât și într-una de 900MB. Cei care au apucat să-l vadă au calificat calitatea experienței video ca fiind de nota 3, deci nu reprezintă un motiv solid pentru care să nu ajungi într-o sală de cinematograf, dacă te încântă universul Marvel și vrei să vezi calitatea efectelor speciale în toată splendoarea lor.

Setul de circumstanțe care a dus la versiunea piratată are legătură cu lansarea peliculei în China, cu o săptămână mai devreme decât pe restul mapamondului. În timp ce îl vei putea vedea în cinematografele din România abia vineri, 5 iulie, chinezii au început să-l vadă de pe 28 iunie. În tot acest timp, au reușit să strecoare și o cameră în cinematograf pentru a imortaliza versiunea cu subtitrare în chineză.

Norocul celor de la Marvel este derivat din faptul că varianta online nu se vede foarte bine. În plus, după weekendul premierei din China, Japonia și Hong Kong, Spider-Man Far From Home a generat deja 111 milioane de dolari. Rămâne să vedem ce se va întâmpla cu încasările Marvel după viitorul weekend.