„The Wheel of Time” urcă vertiginos în preferințele fanilor: ce loc ocupă

Seria fantasy Amazon Prime, „The Wheel of Time”, a înregistrat o urcare fabuloasă în topul preferințelor, încă de la debut, dominând clasamentul Nielsen în streaming pentru luna noiembrie.

„The Wheel of Time” a debutat pe Amazon Prime de curând și, într-un timp extrem de scurt, s-a cățărat în topul preferințelor fanilor acestei nișe, însă și în fruntea clasamentului Nielsen. Statisticile sunt valabile pentru luna noiembrie, a acestui an.

„The Wheel of Time”, preferatul actual al iubitorilor de fantasy

Există mai multe motive pentru care „The Wheel of Time” a devenit atât de repede popular, în rândul celor care „devorează” seriale fantasy. În primul rând, pe piață lipsea cu desăvârșire un serial care să se poată ridica la nivelul impus de „Lord of the Rings” sau chiar de „Game of Thrones”.

În plus, numărul generos de personaje contribuie, de asemenea, la dezvoltarea scenariului pe mai multe planuri.

Și nu în ultimul rând, distribuția de excepție face ca această producție să atragă atenția. Este suficient să menționăm că rolul principal este interpretat de Rosamund Pike (în rolul lui Moiraine). În această producție mai pot fi văzuți actorii Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Madden, Josha Stradowski și Marcus Rutherford.

Iubita producție a fost lansată în data de 19 noiembrie, iar acțiunea se concentrează în jurul personajului interpretat de Pike, Moiraine, membru al unei organizații magice cu numele de Aes Sedai. Aceasta strânge câțiva săteni tineri și îi ia într-o călătorie, crezând cu tărie că unul dintre aceștia ar putea fi Dragon Reborn („dragonul renăscut”- în română). Profeția are la bază o intrigă veche de când lumea, distrugerea sau salvarea a tot ceea ce cunoaștem și iubim.

Imediat după lansare, reprezentanții Amazon Prime au spus, într-o declarație de presă: „Suntem extrem de bucuroși să vă anunțăm că, potrivit Nielsen, The Wheel of Time se află pe locul întâi, înregistrând mai bine de 1,16 miliarde de vizualizări”.