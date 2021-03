Comoară antică neprețuită, descoperit în România: bogățiile de peste 2000 de ani din Olt

Nu mai puțin de 2000 de ani vechime au mai multe piese antice descoperite într-un sat din județul Olt. Este vorba de peste 70 de monede de argint.

Tezaurul de la Olt constă în aproximativ 70 de monede de argint care poartă însemnele Provinciei Macedonia Prima. acestea au fost descoperite de Paul Durcă, un fost polițist cu o carieră de 20 de ani în cadrul IPJ Olt. La ora actuală pensionar, bărbatul s-a apucat să caute vestigii arheologice prin comuna natală începând cu luna ianuarie a acestui an. Prin utilizarea unui detector de metale, a descoperit un număr mare de monede de acum 2000 de ani. Descoperirea s-a produs în apropierea casei părintești.

„La început n-am ştiut ce sunt pentru că la semnalul pe care l-a dat detectorul, în general găsesc doze de bere. (…) Am săpat. Au început să apară. M-am emoţionat, la un moment dat, pe la 20 şi ceva m-am oprit şi am sunat, am chemat autorităţile”, declară Paul Durcă. Următoarea etapă este evaluarea monezilor de către un expert arheolog, dar găsitorul are mari șanse să primească până la 45% din valoarea tezaurului.

Astfel de monede au mai fost descoperite în Balcani şi în zona Ardeal, spune Denissa Guţică-Florescu, muzeograf la Muzeul Judeţean Olt. Descoperite în comuna Radomirești, ar putea fi dovada unui schimb comercial. ”După cum noi ştim, au fost emise limitat, într-o perioadă cuprinsă cam între 158-150 Î.H. par emisiuni din ani diferiţi pentru că vedem pe avers chipul zeiţei Artemis”, a adăugat Denissa Guţică- Florescu, muzeograf.

În privința valorii banilor vechi, pe piața neagră, o singură astfel de monedă poate fi achiziționată cu 180 – 320 de euro. Este însă important de reținut că nu oricine poate căuta comori. Trebuie să primești o autorizație în acest sens. În judeţul Olt, 40 de persoane sunt autorizate să desfăşoare astfel de activităţi, dar nu şi în siturile arheologice.