”Taxa Netflix”, mai aproape de realitate: cum o să ajungi să plătești mai mult pe streaming, HBO, Prime Video

Autoritățile române caută cele mai ciudate surse de finanțare pentru ambițiile coaliției PSD – PNL – UDMR. Printre cele mai recente se numără taxa Netflix și, în mod previzibil, banii vin tot de la populație.

Nu este ca și cum platformele de streaming care activează pe meleaguri mioritice își vor diminua profitul de pe o zi pe alta. Sub nicio formă. Orice taxă va fi impusă de Parlament, acesta va veni din buzunarul românilor sub forma creșterii abonamentului pe care îl plătești la HBO Go, Netflix sau Amazon Prime Video. În cel mai rău caz, s-ar putea că unii giganți să opteze să părăsească România, în timp ce Disney+ sau Apple TV+ vor decide să nu mai vină deloc.

Taxa Netflix, aproape gata: ce înseamnă pentru tine

Conform unui material de opinie realizat de consultanții Deloitte România, taxa Netflix tocmai a trecut de Camera Deputaților, în urmă cu câteva zile și urmează să ajungă la Senat. Inițiativa include un proiect de lege care prevede introducerea unei taxe în țara noastră asupra veniturilor obținute de către serviciile de streaming on-demand active pe teritoriul României. Lista este una destul de stufoasă și include Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video sau Voyo. Având însă în vedere popularitatea Netflix, aceasta va fi cea mai afectată platformă.

În faza inițială a proiectului de lege, taxa era de 4%. Cu alte cuvinte, ai fi plătit cu 4% mai mult pe Netflix, Prime Video și altele. În varianta adoptată de prima cameră sesizată, valoarea a scăzut la 2%. Mai problematic este însă alt aspect, pentru achitarea de taxe în România, giganți precum Netflix trebuie să se înregistreze fiscal în țara noastră, să-și deschidă un sediu. Rămâne să vedem cine va vrea să facă asta.

„Pe plan local, dacă proiectul de lege trece de parlament în forma actuală, este de aşteptat ca platformele de streaming video să fie nevoite să se înregistreze fiscal în România sau să desemneze un reprezentat fiscal pentru efectuarea demersurilor de plată a acestei taxe în ţara noastră. Mai mult, dat fiind că respectivele companii au rezidenţa fiscală în alt stat, este posibil ca veniturile obţinute din România să fie dublu impozitate – atât local, prin noua taxă, dar şi în statul de rezidenţă -, astfel că apare necesitatea implementării unui mecanism de compensare în perioada imediat următoare”, se arată în materialul de opinie realizat de Anca Ghizdavu, Manager Senior, şi Rebeca Zugravu, Consultant Senior, Taxare Directă, Deloitte România.

Este important de reținut că baza la care s-ar aplica taxa de 2% este formată din veniturile obţinute de operatorii vizaţi de la utilizatorii români, din tranzacţii unice sau sub formă de abonament. Taxa ar urma să se aplice şi entităţilor nerezidente, care nu au filiale înregistrate în România. Ca o notă de subsol, țara noastră nu este prima care are o astfel de inițiativă de taxare, mecanismul existând deja în Portugalia, Polonia sau Canada.