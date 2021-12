Filmele și serialele care apar pe Netflix în decembrie 2021. Leonardo DiCaprio, star în pelicula sfârșitului de an

Netflix a păstrat multe surprize pentru finalul de an. În luna decembrie sunt multe filme originale și sezoane noi ale serialelor de succes. Vedeta lunii este însă comedia SF „Don’t Look Up”, cu actorii Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence în rolurile principale. Apoi, „The Power of the Dog” este o altă producție care promite, fiind dramă neo-western, cu Benedict Cumberbatch în rolul unui fermier lipsit de scrupule, ce luptă împotriva propriei familii. Dar și lista serialelor are cu ce se lăuda: La Casa de Papel, Partea 5 Volumul 2, The Witcher, Sezonul 2, Lost in Space, Sezonul 3 și Cobra Kai, Sezonul 4.

Filmele și serialele care apar pe Netflix în decembrie 2021

Încă de la data de 1 decembrie au apărut titluri noi pe Netflix, iar asta se va întâmpla în fiecare zi din această lună. Printre cele mai așteptate filme ale lunii se numără „Don’t Look Up”, care va apărea pe celebra platformă din data de 24 decembrie. Vezi și alte titluri de filme care apar pe Netflix în această lună!

1 decembrie 2021

JoJo’s Bizarre Adventure: STONE OCEAN

Moștenirea familiei Joestar continuă cu Jolyne care, alături de prieteni, înfruntă noi stăpâni de Spectre în spatele gratiilor închisorii Green Dolphin Street.

Kayko and Kokosh – Sezoanele 1 și 2

Lost in Space: Season 3

The Power of the Dog

Un fermier tiranic, dar charismatic, duce un război de intimidare împotriva soției fratelui său și a fiului ei adolescent, până în momentul în care ies la iveală secrete ascunse.

2 decembrie 2021

Coyotes

SINGLE ALL THE WAY

The Whole Truth

3 decembrie 2021

Cobalt Blue

Coming Out Colton

Jurassic World Camp Cretaceous: Season 4

Mixtape

6 decembrie 2021

David and the Elves

Voir

7 decembrie 2021

Go Dog Go: Season 2

Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo)

8 decembrie 2021

Carolin Kebekus: The Last Christmas Special

Titans: Season 3

9 decembrie 2021

Asakusa Kid

Bonus Family: Season 4

The Family That Sings Together: The Camargos

10 decembrie 2021

Anonymously Yours

Aranyak

Back to the Outback

How To Ruin Christmas: The Funeral

Saturday Morning All Star Hits!

Still Out of My League

The Unforgivable

Twentysomethings: Austin

Two

11 decembrie 2021

Inspector Koo

The Hungry and the Hairy

14 decembrie 2021

The Future Diary

15 decembrie 2021

Selling Tampa

The Hand of God

16 decembrie 2021

A California Christmas: City Lights

A Naija Christmas

Aggretsuko: Season 4

Puff: Wonders of the Reef

17 decembrie 2021

Fast & Furious Spy Racers: Season 6: Homecoming

19 decembrie 2021

What Happened in Oslo

20 decembrie 2021

Elite Short Stories: Samuel Omar

21 decembrie 2021

Grumpy Christmas

Jim Gaffigan: Comedy Monster

22 decembrie 2021

Emily in Paris: Season 2

23 decembrie 2021

Elite Short Stories: Patrick

24 decembrie 2021 1000

Miles from Christmas

Minnal Murali

STAND BY ME Doraemon 2

The Silent Sea

Vicky and Her Mystery

25 decembrie 2021