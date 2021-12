Spider-Man: No Way Home bate recorduri după recorduri: ce încasări fabuloase a înregistrat

„Spider-Man: No Way Home” are șanse reale să devină una dintre cele mai apreciate producții cinematografice din toate timpurile. Cifrele vorbesc de la sine.

Încă de la anunțarea noii producții, era clar că „Spider-Man: No Way Home” va deveni un mare succes, asemenea filmelor precedente din franciză. Ceea ce nu s-a preconizat este faptul că acesta va deveni (probabil) cel mai mare succes „Spider-Man”, de până acum. Ba chiar, filmul are șanse reale de a intra pe lista scurtă pentru premiile Oscar, la categoria „cele mai bune efecte speciale”, alături de „The Matrix Resurrections”.

Record de încasări pentru „Spider-Man: No Way Home”

Duminică, „Spider-Man: No Way Home” a bătut încă un record, realizând încasări de peste 1.05 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe locul doi, în ceea ce privește producțiile de sub tutela Sony.

Recordul este cu atât mai bine ancorat în realitate, dacă luăm în calcul faptul că producția s-a lansat acum două săptămâni, așadar are timp suficient să crească și mai mult, în perioada imediat următoare.

Unul dintre motivele pentru care ultimul film „Spider-Man” a fost primit cu atâta entuziasm are la bază, de asemenea, și distribuția de excepție. Mai mult, întretăierea poveștilor a contribuit semnificativ.

Reamintim că în această peliculă îl putem vedea, de asemenea, și pe Benedict Cumberbatch, în rolul cunoscutului și iubitului personaj, Doctor Strange. Se poate spune că acest personaj este un deschizător de drumuri, atât la propriu, cât și la figurat, pentru personajele interpretate de Tom Holland și de Zendaya.

Cel mai mare succes înregistrat de peliculă se datorează cinefililor din Marea Britanie, Mexic, Coreea de Sud, Franța, Brazilia, Australia, India, Spania, Rusia, Italia și Germania. Firește, producția s-a bucurat de „partea leului” și în Statele Unite ale Americii.

Rămâne de văzut dacă filmul va reuși să se înscrie în cursa pentru premiile Oscar.