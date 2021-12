Netflix a anunțat când va fi lansat al doilea sezon Bridgerton

În ziua de Crăciun a anului 2020, Netflix a lansat serialul „Bridgerton” ce a devenit, într-un timp extrem de scurt, unul dintre preferatele fanilor acestei nișe.

Încă de-atunci, aceștia au sperat ca gigantul de streaming să lanseze un al doilea sezon, care să continue povestea primului. Așteptarea pare să fi luat sfârșit: Netflix a anunțat data de lansare a celui de-al doilea sezon al producției de succes.

Fenomenul „Bridgerton” se întoarce pe Netflix

Conform unui anunț publicat de Netflix, sezonul al doilea al serialului fenomen „Bridgerton” ar urma să fie lansat în data de 25 martie 2022.

Împreună cu acest anunț, gigantul a lansat și un trailer în care putem oserva întoarcerea câtorva actori iubiți din prima serie. Se poate spune că Netflix a oferit cel mai detaliat sinopsis de până acum al noului sezon, bazat pe „The Viscount Who Loved Me”, a doua parte dintr-o serie de cărți, scrisă de Julia Quinn. Cărțile scrise de autoare au avut parte, la rândul lor, de succes, astfel că transformarea lor într-o producție tv a fost inevitabilă.

Sezonul al doilea îi va avea în distribuție pe Shelley Conn (Mary Sharma), Calam Lynch (Theo Sharpe) and Rupert Young (Jack). They join additional returning stars Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington) și Julie Andrews (vocea lui Lady Whistledown).

Rămâne de văzut dacă acest sezon va fi ultimul sau Netflix va decide, în cele din urmă, să continue povestea. Se poate intui, totuși, că serialul nu se va termina acum, de vreme ce este, în acest moment, una dintre cele mai iubite povești romantice britanice, succesul acestui serial apropiindu-se vertiginos de cel înregistrat de „Downton Abbey”.