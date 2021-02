Experiență: mi-am făcut cinematograf acasă. Ce îți trebuie și cât costă un home cinema autentic

În ultimele câteva luni, mi-am dedicat o cantitate semnificativă de timp realizării unui cinematograf acasă. Dacă ai avut vreodată o curiozitate pe subiect, acest articol s-ar putea să-ți răspundă la toate întrebările.

Ideea de home cinema m-a fascinat de când eram mic. Am conștientizat încă de la început că implică niște costuri mai mult sau mai puțin semnificative, dar am plecat de la premisa că nu te grăbește nimeni și că tot ce ai nevoie poate fi luat pe etape. Important este să ai un proiector de încredere și o sursă decentă de semnal.

După aceea, îți iei un ecran de proiecție bun sau foarte bun, preferabil un soundbar sau sistem audio și, în cazul în care ți se aliniază planetele, un PlayStation 5. Ulterior, îți dai seama că îți mai trebuie o sumedenie de cabluri, convertoare, adaptoare și multă răbdare pentru a le integra frumos în casă.

Un spațiu generos ți-ar fi util, dar nu neapărat.

Până și într-o sufragerie comunistă poți integra frumos un proiector. Singura regulă pe care o recomand este să îți calculezi distanța față de ecranul de proiecție ca fiind 1,5 din diagonală. Cu alte cuvinte, dacă îți iei un ecran de doi metri, îți recomand să ai trei metri până la ecran pentru a nu fi nevoit în anumite momente să miști capul stânga dreapta pentru a vedea întreaga imagine. Dincolo de acest detaliu, posibilitățile sunt nelimitate.

Ai fi uimit, dar ecranul este cea mai importantă componentă

Niciun cinema nu este complet fără un ecran cât se poate de capabil.

Deși există suprafețe de proiecție de 300-400 lei, sfatul meu este să economisești niște bani și să-ți iei ce mi-am luat eu, mai ales dacă te încântă ideea unei relative portabilități. În final, indiferent cât de mare îți este ecranul, dacă îl poți strânge într-un tub cu diametrul de 10 centimetri, nu ai de ce să nu-l iei la un grătar sau într-un weekend la o cabană.

Elite Screens ezCinema 2 este gadgetul ales de mine cu numele de cod F107XWH2, o diagonală de 107 inci și o suprafață de proiecție de 237 x 133 centimetri. Asta înseamnă că ajungi să ai în casă un ecran de aproximativ 2,71 metri în diagonală sau de aproape patru ori mai mare decât un TV de 55 de inci. Raportul de aspect nativ este 16:9, cel mai potrivit pentru filme și seriale.

În România, unicul importator Elite Screens este tehnicavizuala.ro și, deși nu au avut în ofertă exact modelul pe care mi l-am dorit eu, l-au adus pentru mine în aproximativ trei săptămâni. Prețul de achiziție a fost de 1.950 lei pentru diagonala menționată, dar îl poți cumpăra și în versiuni de 70, 84 sau 95 de inci cu același raport de aspect.

Față de alte ecrane, ezCinema 2 vine pe spate cu un mecanism foarfecă bazat pe niște pistoane ce îți permite foarte ușor să-l extinzi sau să-l strângi. Fără alte accesorii suplimentare, stă fix la orice înălțime îți este ție avantajos.

Este perfect mat, cu o suprafață de proiecție albă încadrată de o ramă neagră pentru a spori contrastul perceput de privitor.

Marele său avantaj și motivul pentru care cred că îți amplifică semnificativ calitatea imaginii este dat de pânza de proiecție intitulată MaxWhite 2.

Aceasta îți asigură un unghi de vizibilitate de 180 de grade, suportă conținut 4K Ultra HD, 3D activ și, nu în ultimul rând, are un gain de 1,1. Astfel, îți reflectă 110% din lumina trimisă către el. În contextul în care puterea luminoasă este cea mai importantă la un proiector, ajută enorm ca un proiector de 2.000 de lumeni să se reflecte într-o imagine de 2.200 de lumeni.

Ecranul vine cu un mâner, o carcasă metalică în care se strecoară cu ușurință și o husă de transport din pânză, dacă vrei să fii sigur că nu-l zgârii când îl scoți la plimbare.

Alegeți diagonala ecranului în funcție de proiector

Nicio secundă nu am stat pe gânduri când vine vorba de proiector. Eram convins că îmi doresc un model din seria TW de la Epson. Acestea sunt construite de la zero pentru divertisment, exact pentru ideea mea de home cinema.

Am optat pentru un Epson TW650, dar dacă nu-l mai găsești, este foarte similar cu Epson TW750, cu mențiunea că acesta din urmă este un pic mai nou și are o putere luminoasă mai mare, 3.400 față de 3.100 de lumeni.

În rest, conectica și construcția sunt aproape identice. Ambele vin cu conectivitate Wi-Fi, dacă vrei să trimiți conținut de pe telefon către ele, și ambele pot genera o imagine maximă de 300 de inci. Ca un detaliu important, TW750 are o durată de viață a lămpii de 6.000 de ore, în timp ce TW650 se rezumă la aproximativ 4.500 de ore, la calitate maximă.

Ambele sunt proiectoare cu o rezoluție nativă Full HD 1080p. La prima vedere, rezoluția ar putea fi percepută ca un compromis semnificativ de calitate, dar nu este deloc așa. Trebuie să recunosc că am avut și eu emoții un pic, dar cu siguranță nu au fost justificate, chiar și pe un ecran cu o diagonală atât de mare, chiar și într-un spațiu relativ mic.

Este suficient să te uiți la fotografia de mai sus făcută la timp de seară pentru a vedea cât de multe detalii sunt incluse într-un cadrul dintr-un film fără niciun fel de filtre, editare, postprocesare sau alte artificii. Full HD este suficient pentru 95% dintre oameni.

Dacă banii nu sunt o problemă, cu siguranță poți să faci saltul la 4K Ultra HD, dar pe lângă dificultatea de a găsi conținut, s-ar putea să nu fii neapărat marcat de experiența vizuală comparativ cu un Full HD de foarte bună calitate cum este modelul Epson TW650, pentru care am optat eu, sau fratele său mai tânăr TW750.

Înainte să cumpăr ecranul de proiecție, am luat proiectorul, l-am pornit și am măsurat ce lungime și lățime maximă pot obține în spațiul meu pentru imaginea proiectată. Asta îți recomand să faci și tu. În opinia mea, ar fi păcat să nu-ți iei cel mai mare ecran care îți încape în spațiu, dar poți opta cu siguranță și pentru ceva mai mic.

Experiența audio este vitală, dacă vrei un cinema în casă

Din start am vrut să-mi cumpăr un soundbar foarte bun. Am pierdut multe nopți pe studierea acestui subiect pentru că mi-a păsat de calitatea sunetului experimentat de când locuiam împreună cu ai mei părinți, acum mai bine de un deceniu.

Am ales un soundbar în defavoarea unui home cinema tradițional pentru că nu voiam multe fire trase prin casă.

În același timp, mi-am dorit un soundbar inteligent care să-mi ofere posibilitatea să fac un eventual upgrade, la un moment dat. Dacă peste șase luni vreau să-mi cumpăr un subwoofer, o pot face și se împerechează wireless cu soundbar-ul. Același lucru este valabil și în cazul unor eventuali sateliți, de asemenea, fără fire.

În final, am rămas la Sonos Beam, poate cel mai bun soundbar al momentului care poate fi achizițioat de sine stătător, un gadget care bifează tot ceea am scris mai sus.

Sonos Sub este numele subwoofer-ului pe care îl pot cumpăra la un moment dat, deși sunt convins că nu va fi cazul, în timp ce, ca sateliți, pot funcționa aproape orice boxe lansat de Sonos în ultimul deceniu. În plus, pentru că împerecherea tuturor componentelor se realizează prin rețeaua wireless din casă, nu prin Bluetooth sau unde radio, ai garanția că nu vor exista întreruperi sau întârzieri audio, indiferent de distanța la care le montezi.

Dacă nu ai mai auzit de Sonos, producătorul american are o istorie de aproape 20 în domeniul soluțiilor audio, cu accent pe rețelistică.

Practic, aproape toate boxele, soundbar-urile și subwooferele companiei se configurează prin Wi-Fi, folosind aplicația Sonos, cât se poate de prietenoasă. Din start, ai acces la o sumedenie de servicii de streaming direct în aplicație, pe lângă asistenții virtuali Amazon Alexa, Google Assistant și Apple Siri.

Aceeași aplicație de mobil ține loc și de telecomandă.

Poți modifica volumul, poți activa modul de noapte pentru a dezactiva frecvențele joase puternice și poți activa Speech Enhancement, ca să se audă mai bine vocea într-un film, serial sau la știri. Sonos Beam nu vine cu telecomandă în pachet pentru că se pleacă de la premisa că vei conecta soundbar-ul la un TV cu HDMI ARC (Audio Return Channel) și vei putea ajusta volumul din telecomanda televizorului.

Dacă nu ai HDMI ARC la TV, poți folosi ieșirea digital optică a echipamentului tău și, printr-un adaptor care vine cu Beam, să o conectezi la soundbar.

În ceea ce privește restul detaliilor tehnice aferente Beam, soundbar-ul are un tweeter pentru înalte și dialog clar, patru woofere cu plajă completă pentru joase și medii, trei radiatoare pasive pentru a plimba aerul prin Beam și a facilita o experiență audio completă, curată, la orice volum.

În spatele celor cinci difuzoare există cinci amplificatoare dedicate de clasă D. Cinci microfoane de distanță facilitează interacțiunea cu asistenți digitali, dar ajută și la anularea ecoului în configurații cu mai multe boxe. Dacă ai un stres legat de microfoane, le poți dezactiva printr-o simplă atingere pe soundbar.

Sonos Beam are 68.5 x 651 x 100 mm și 2,8 kilograme. Poate fi montat pe perete.

Dacă ești utilizator de iPhone, iPad sau Mac, te vei bucura de compatibilitatea boxei cu standardul de comunicații wireless AirPlay 2. Nu are Bluetooth, dar nu ar trebui să întâmpini niciun fel de dificultate în a-ți rula muzica preferată prin intermediul aplicației Sonos, dacă folosești Android, de exemplu.

În final, Sonos Beam se aude incredibil, cu mult peste calitatea audio pe care ai asocia-o dimensiunilor și greutății sale. Este un produs premium care se reflectă într-un preț pe măsură.

În România costă aproximativ 2.000 de lei, în contextul în care pe la 1.600 de lei îți iei un sistem audio mai mult decât decent format din soundbar și subwoofer. Dacă ai însă ocazia să-ți asculți muzica preferată pe Beam, sunt destul de sigur că vei înțelege prețul. Are o spațialitate aproape nenaturală, redă niște frecvențe joase perfecte, fără distorsiuni, chiar și la volum maxim. Dacă nu ești impresionat, înseamnă că nu este pentru tine și poți opta pentru orice altceva.

Care-i treaba cu cablurile într-un home cinema

Am făcut efortul de a crea acest sistem de divertisment pentru filme, seriale și, ocazional, jocuri de pe un PlayStation 5. Filmele și serialele le redau cu ajutorul unui Apple TV 4 pe care îl aveam deja în casă. Deși proiectorul Epson TW650 are două intrări HDMI, la fel ca majoritatea proiectoarelor de divertisment, are o problemă când vine vorba de ieșiri audio.

Aceasta este ”o problemă” în industrie, pentru că se merge de la premisa că într-un home cinema ”adevărat”, scoți semnalul video dintr-o stație sau amplificator audio care este responsabil de experiența audio. În practică, nu ar fi foarte frumos să conectezi un cablu pentru semnal video la proiector, un cablu audio dinspre proiector și un cablu de curent.

Asta înseamnă că îți conectezi consola la proiector, iar sunetul se aude din difuzoarele de 2W ale proiectorului, pentru că nici PlayStation 5 și nici Apple TV 4 nu au o ieșire audio. Ca referință, sunetul și imaginea sunt transmise prin intermediul cablului HDMI.

Soluția la această problemă se poate vedea în imaginea de mai sus. Este un așa numit HDMI audio extractor.

În teorie, găsești multe gadgeturi de acest gen pe piață, dar eu l-am ales pe cel de mai sus, disponibil aici.

Acesta este un switch de HDMI cu 4 intrări dintre care eu am folosit două, o ieșire HDMI și două ieșiri audio, una stereo de 3,5 milimetri și una digital optică, pe care am conectat-o la Sonos Beam. Micuțul dispozitiv se alimentează printr-un port microUSB și include în pachet o telecomandă ca să schimbi ușor sursa de semnal pe care o utilizezi. Deși a durat un pic până am identificat echipamentul respectiv în vastul univers online, a funcționat perfect din primul moment în care am conectat toate cablurile la el.

În final, am creat un home cinema mai mult decât decent, cu posibilități de upgrade în viitor, care se vede și se aude surprinzător de bine. Pe timp de zi, cu lumină naturală ca în imaginea de mai jos, când oricum lucrez în cea mai mare parte a timpului, există un compromis evident pe partea de contrast, dar pentru știri, podcasturi și câteva seriale, îl poți folosi pe parcursul întregii zile. Strălucește însă pe timp de seară, în condiții de lumină redusă sau pe întuneric.

În contextul în care majoritatea cinematografelor sunt închise, chiar cred că multe filme lansate în ultimul an se văd mult mai bine așa. Multe producții sunt demne de un ecran de dimensiuni generoase și aproape că este păcat să nu te bucuri de ele cum se cuvinte.