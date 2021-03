Cea mai ieftină și mai bună boxă portabilă a momentului: de ce este specială Sonos Roam

Sonos are o istorie destul de lungă când vine vorba de sistem audio pentru acasă, dar tocmai au făcut un pas important în cealaltă direcție cu Sonos Roam, cea mai ieftină boxă portabilă din portofoliul companiei.

În urmă cu câteva săptămâni, când am detaliat procesul de a-mi construi un home cinema, am insistat destul de mult pe motivele pentru care am ales un soundbar Sonos Beam. O calitatea audio la fel de impresionantă, dar la un volum mai mic, este acum disponibilă într-un pachet cât se poate de portabil intitulat Roam. În traducere liberă, numele boxei înseamnă a cutreiera, o referință la faptul că nu ar trebui să-ți lipsească din poșetă sau ghiozdan în următoarea ta călătorie.

Sonos Roam concurează în mod direct cu UE Boom 3, JBL Flip 5 și Bose SoundLink Revolve. Spre deosebire de aceasta, Roam face valuri atât pe Bluetooth, cât și pe Wi-Fi. Asta înseamnă că, atunci când ești acasă, poți împerechea două pentru o experiență stereo, le poți integra într-un setup Sonos existent și, dacă ai iPhone, poți profita de compatibilitatea cu AirPlay 2, pentru o calitate audio îmbunătățită. Nu lipsește nici compatibilitatea cu Google Assistant sau Alexa, dacă te încântă interacțiunea cu asistenți virtuali.

Ca orice boxă portabilă care se respectă, are 10 ore de autonomie, dar știe și să intre în standby dacă ai uitat să o oprești și nu mai asculți muzică. În acest mod, promite să reziste 10 zile departe de priză.

Ca un detaliu fascinant al Roam și un upgrade discret față de fratele său mai mare, Sonos Move, această boxă face discret tranziția de la WiFi la Bluetooth și invers, ca să profiți în permanență de cel mai bun flux audio, la cea mai bună calitate, cu o intervenție inexistentă din partea ta.

Încă o particularitate care face diferența între Sonor Roam și celelalte alternative din piață este intitulat Sound Swap și te ajută să-ți trimiți fluxul audio de la o boxă Sonos la alta, printr-o apăsare prelungită a butonului Play. Astfel, dacă intri în casă, nu trebuie îți oprești melodia preferată sau să navighezi prin meniul telefonul. Sound Swap se ocupă de partea tehnică a ecuației.

Prețul de achiziție pentru Sonor Roam în România este de 889 de lei și va fi disponibilă pentru achiziție începând cu 20 aprilie. Boxa se încarcă wireless prin standardul Qi sau cu USB C. În funcție de preferință, o poți folosi atât în poziție verticală, cât și orizontală, iar ea va ști cum să redea sunetul pentru a se auzi cât se poate de bine. Este certificată IP67 pentru rezistență la apă și praf. Asta înseamnă că poate fi scufundată pentru 30 de minute într-un metru de apă și să funcționeze în continuare.