Sony te încurajează să stai în casă cu o ofertă de nerefuzat pe PlayStation: ce îți oferă gratuit

Dacă ești mândru posesor de PlayStation, indiferent dacă este PS4 sau inaccesibilul PlayStation 5, Sony are o ofertă de nerefuzat, în speranța că vei sta un pic mai mult în casă în perioada următoare.

La începutul pandemiei, în prima parte a anului trecut, cei de la Sony au introdus un program intitulat Play at Home. Era o inițiativă care a venit la pachet cu niște jocuri gratuite ca să-ți fază izolarea și carantina un pic mai plăcute. Având în vedere numărul mare de probleme provocate de pandemie în numeroase colțuri ale mapamondului, oficialii companiei japoneze au decis să readucă în actualitate acel proiect.

Între 1 martie și 31 martie, dacă ești posesor de PlayStation 4, 4 Pro sau PS5, vei putea descărca complet gratuit Ratchet and Clank. Jocul creat inițial pentru PS4 va fi al tău pentru totdeauna, nici măcar nu trebuie să fii abonat la PlayStation Plus. În contextul în care pandemia va mai dura pentru cel puțin câteva luni, programul Play at Home se pare că va mai dura tot atât.

În comunicatul oficial pe marginea subiectului, Sony a anunțat că va oferi cel puțin până în luna iunie câte un joc pe lună și alte câteva gratuități pentru a-ți face izolarea un pic mai plăcută.

În ceea ce privește Ratchet and Clank, jocul este unul foarte bine văzut de critici și reprezintă una dintre producțiile exclusive de pe PlayStation în care Sony are foarte multă încredere. Tocmai din acest motiv, în curând, se va lansa și o continuare a seriei pentru PS5. Ratchet and Clank Rift Apart este programat pentru lansare în luna iunie a acestui an.

În ceea ce privește gratuitățile din aprilie și iunie, prea multe detalii nu au fost oferite de Sony, dar dacă ești amator de anime, te vei bucura să afli că vei putea să te bucuri de Funimation (SUA) sau Wakanim (Europa) până pe 25 martie, fără costuri adiționale, dacă ești nou abonat.