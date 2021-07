Societatea va intra în colaps în acest secol: adevărul din spatele teoriei științifice

Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) a prezis în 1972 că societatea va intra în colaps în acest secol. MIT a prezis că o creștere economică rapidă va duce la prăbușirea societății la mijlocul secolului XXI. Iată cât de adevărată este această teorie și dacă mai avem… timp.

Un nou studiu remarcabil realizat de un director la una dintre cele mai mari firme de contabilitate din lume a constatat că acest avertisment celebru, vechi de zeci de ani, din partea MIT, cu privire la riscul prăbușirii civilizației industriale pare a fi corect pe baza noilor date empirice. Întrucât lumea așteaptă cu nerăbdare o revenire a creșterii economice în urma devastării provocate de pandemie, cercetarea ridică întrebări urgente cu privire la riscurile încercării de a reveni, pur și simplu, la „normalul” pre-pandemiei.

În 1972, o echipă de oameni de știință MIT s-au reunit pentru a studia riscurile colapsului civilizațional. Conform The Guardian, modelul lor de dinamică a sistemului a identificat „limite de creștere” iminente, care însemna că civilizația industrială era pe cale să se prăbușească cândva în secolul XXI, din cauza supraexploatării resurselor planetare. Controversata analiză MIT a generat dezbateri aprinse și a fost ridiculizată la scară largă de experții care au denaturat constatările și metodele sale. Dar analiza a primit acum o revizuire uimitoare, printr-un studiu scris de un director senior la gigantul serviciilor profesionale KPMG, una dintre cele patru mari companii de contabilitate.

Studiul a fost publicat în Yale Journal of Industrial Ecology în noiembrie 2020 și este disponibil pe site-ul KPMG. Se concluzionează că traiectoria actuală a civilizației globale se îndreaptă spre declinul final al creșterii economice, în următorul deceniu și, în cel mai rău caz, ar putea declanșa colapsul societății până în jurul anului 2040. Studiul marchează o premieră: prima dată când un analist de top, care lucrează într-o entitate corporativă globală, ia în serios modelul „limitelor creșterii”. Autorul său, Gaya Herrington, este responsabil cu analiza sistemelor dinamice la KPMG din Statele Unite. Cu toate acestea, ea a decis să întreprindă cercetarea ca un proiect personal, pentru a înțelege cât de bine a rezistat testul timpului modelul MIT.

Studiul în sine nu este afiliat sau realizat în numele KPMG și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale companiei. Herrington a efectuat cercetarea ca o extensie a tezei sale de master la Universitatea Harvard, în calitate de consilier al Clubului de la Roma. Cu toate acestea, ea este citată explicându-și proiectul pe site-ul KPMG după cum urmează.

„Având în vedere perspectiva neplăcută a colapsului, am fost curioasă să văd care sunt scenariile care se aliniază cel mai strâns cu datele empirice de astăzi. La urma urmei, cartea care a prezentat acest model mondial a fost un bestseller în anii 70 și, până acum, am avea câteva decenii de date empirice care ar face o comparație semnificativă. Dar, spre surprinderea mea, nu am putut găsi încercări recente în acest sens. Așa că am decis să o fac singură”, a spus Gaya Herrington.