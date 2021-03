Slujba de Înviere în 2021: anunțul ministrului, pentru a evita dezastrul de anul trecut

Slujba de Înviere este foarte importantă pentru ortodocși, dar și mai importantă pentru Biserica Ortodoxă Română. Din acest motiv, foarte mulți vor să știe în ce condiții se va desfășura evenimentul în acest an.

În teorie, 2020 a fost un an în care românii nu au putut participa la Slujba de Înviere, pentru că autoritățile au decis că ar fi prea periculos. Evenimentul ar fi putut duce la creșterea cazurilor depistate de coronavirus. Pentru că vorbim totuși de Biserica Ortodoxă Română, ÎPS Teodosie a mai făcut o Înviere, într-o miercuri.

Dacă erai curios de câte astfel de slujbe vei avea parte în 2021, răspunsul nu-l știm încă, dar pe marginea Învierii trecute în calendar, a vorbit ministrul de interne pe parcursul serii trecute, într-o intervenție la TVR. Indiferent însă de circumstanțele în care se va petrece evenimentul, un lucu este sigur, la fel ca în 2020, Ministerul de Interne va colabora cu Biserica Ortodoxă pentru buna desfășurare și ”cu delimitarea foarte clară a responsabilităților fiecărui partener”, a atras atenția oficialul guvernamental.

„Evident că există scenarii pe care lucrăm. Urmărim evoluția. Sunt absolut convins că măsurile pe care le luăm vor duce la scăderea numărului de cazuri. Continuarea campaniei de imunizare de asemenea. Îmi doresc, eu, creștin ortodox, că așa m-am născut și așa vreau să mor, sunt convins că așa cum la Crăciun am avut o colaborare foarte bună cu toate cultele, evident cu BOR, am avut structuri în teren, mobilizate, pe componenta de prevenire, pentru rolul nostru nu este acela de a sancționa cetățenii, ci de a preveni răspândirea pandemiei. Printr-o colaborare, așa cum am avut la Crăciun, Anul Nou, Bobotează,când nu ați mai văzut niciun spectacol, cu excepția unuia singur, despre care nu vreau să vorbesc foarte mult, la Constanța, cu siguranță așa ne vom descurca și la Sfintele sărbători de Paște”, afirmă la TVR Lucian Bode.

În ceea ce privește deplasarea la slujba de Înviere, momentan, nu există un răspuns clar. ”Nu pot să vă spun astăzi. Nu am luat în discuție scenariile legate de slujba de înviere”, a concluzionat ministrul.

Alianța pentru Unirea Românilor a cerut Guvernului și CNSU ridicarea restricțiilor de deplasare în noaptea Învierii, în data de 4 aprilie pentru Paștele catolic și 2 mai pentru Sfintele Paști serbat de ortodocși: „Cu toate riscurile în fața întunericului, noi vom merge să luăm Lumina”.