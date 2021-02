Singura veste bună despre vaccinul AstraZeneca: OMS încearcă să liniștească spiritele

Statistic, vaccinul de la AstraZeneca are cea mai mică rată de succes atât în prevenirea îmbolnăvirilor cu o formă gravă de coronavirus, cât și a infectării în general, comparativ cu Pfizer sau Moderna. Nu ajută nici faptul că mai multe țări au refuzat să-l administreze vârstnicilor.

Pentru a influența percepția generală asupra unui vaccin care tocmai a ajuns în România sub forma a 800.000 de doze, oficialii Organizației Mondiale a Sănătății au venit cu mai multe observații. În primul rând, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de AstraZeneca poate fi administrat și pentru persoanele de peste 65 de ani, a precizat miercuri comitetul de experți pentru vaccinuri al Organizației Mondiale a Sănătății, citat de AFP.

Aceste recomandări, deși nu dictează măsurile adoptate de o țară sau de alta, sunt foarte importante la nivel global și sunt considerate de referință. Grupul strategic consultativ al experților OMS în privința vaccinării (SAGE) recomandă de asemenea folosirea soluției de imunizare de la AstraZeneca, „chiar dacă mai multe variante (de coronavirus) sunt prezente într-o țară”. „Persoanele de peste 65 de ani ar trebui să primească vaccinul”, a adăugat președintele grupului de experți, Alejandro Cravioto, într-o conferință de presă

Este important de reținut că aceste recomandări au devenit publice într-o perioadă foarte dificilă pentru compania producătoare. În condițiile în care vaccinul cu vector viral, dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca și universitatea Oxford, s-a confruntat cu o serie de probleme în ultimele săptămâni, reticența la vaccinare a fost amplificată. Eficacitatea sa a fost pusă la îndoială pentru persoanele în vârstă de peste 65 de ani, dar și în țările unde sunt prezente variante ale coronavirusului.

În același timp, vaccinul este certificat pentru distribuție în mai multe țări europene, inclusiv România. Unele guverne au preferat însă să recomande folosirea sa doar pentru persoanele sub 65 de ani sau chiar sub 55 (cum este și cazul României), în lipsa unor date suficiente privind eficacitatea sa pentru persoanele mai în vârstă. În final, cifrele pe care trebuie să le ții minte sunt simple. Cu o eficiență medie evaluată în prezent între 60 și 70%, vaccinul AstraZeneca/Oxford se situează sub performanțele atribuite Pfizer/BioNTech sau Moderna, cu o eficacitate de peste 90%, chiar și până la 95%.