Silent Night ar putea fi comedia neagră perfectă pentru 2021

Un nou trailer al comediei negre, „Silent Night”, a fost lansat de curând. Producția promite să aducă un strop de umor negru într-o perioadă în care, în mod cert, inserția acestui tip de comedie poate fi văzută ca o acțiune cel puțin bizară.

Din distribuție fac parte Keira Knightley („Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”, „Anna Karenina”, „A Dangerous Method”, „The Imitation Game”, „King Arthur” sau „Star Wars: Episode I – The Phantom Menace”), Matthew Goode („Watchmen”), Roman Griffin Davis („Jojo Rabbit”), însă și Annabelle Wallis, celebră pentru rolul din „Peaky Blinders”.

„Silent Night” spune povestea unei familii aparent obișnuite, care locuiește în zona rurală și se pregătește să primească vizita unor rude, în prima zi de Crăciun.

Atât coloana sonoră elegantă, cât și decorurile colorate, ar putea să le amintească cinefililor de celebrele producții realizate de Wes Anderson, însă numai până la un punct, după cum se poate intui din trailer, de altfel. Iar aceasta nu este singura asemănare pe care o putem observa. Umorul negru amintește de „Black Shadows” („Umbre Întunecate”), eșecul cinematografic al celebrului Tim Burton.

Sfârșitul tragic, prevestit de o replică

Un prim indiciu asupra turnurii negre pe care acțiunea urmează să o ia este chiar replica rostită de personajul interpretat de Keira Knightley, la începutul serii, „May we rest in preace” („Să ne odihnim în pace, cu toții”). Replica sugerează că, la un moment dat, personajele principale ar putea avea parte de un sfârșit tragic.

Prima interacțiune a producției „Silent Night” cu lumea înconjurătoare, „devoratoare” de film, s-a întâmplat în data de 16 septembrie 2021, la Festivalul Internațional de Film din Toronto. În ciuda distribuției de excepție, comedia nu s-a bucurat de cele mai bune recenzii din partea criticilor, o parte dintre ei arătându-se sceptică în ceea ce privește calitatea filmului. În paralel, trebuie menționat că pelicula a reușit să bifeze un scor de 67% pe Rotten Tomatoes.

Publicul va avea ocazia să vizioneze „Silent Night” începând cu data de 3 decembrie 2021, atunci când va fi lansat pe AMC+.