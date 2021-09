Netflix, în România: Tim Burton și Catherine Zeta – Jones filmează pe meleaguri mioritice

Tim Burton alături de actrița americană Catherine Zeta-Jones vor filma în România, pentru un serial. Din distribuția producției Netflix vor face parte și actori români.

Catherine Zeta-Jones s-a declarat „nerăbdătoare” să joace rolul Morticia Addams din serial. Actrița americană este foarte cunoscută pentru filmele ca „The Mark of Zorro”, „Traffic” și „Chicago”. ”Sunt pe cale să încep filmările în România. Sunt atât de încântată să lucrez cu marele Tim Burton și cu designerul de machiaj și costume cu care am mai lucrat, și cu Luis Guzmán, care îl joacă pe Gomez, cu care am lucrat la Traffic. Va fi o tovărășie cu adevărat minunată. Sunt nerăbdătoare”, a spus ea.

Actrița în vârstă de 53 de ani a fost premiată pentru interpretarea din „Chicago” cu Oscar. De asemenea, tot pentru aceeași interpretare a luat și un trofeu BAFTA și s-a ales cu o nominalizare la Globurile de Aur. Ea se declară foarte încântată de rolul pe care îl va avea în seria ”Familia Adams”.

Tim Burton este cunoscut pentru ”Wednesday”, care este unul dintre puținele seriale pentru care a fost nominalizat la Oscar. Pentru acesta, a fost recompensat cu un Glob de Aur și un premiu Emmy. El a mai regizat episoade din „Alfred Hitchcock Presents” și a fost producător executiv al serialului animat „Beetlejuice”.

Ce actor român va face parte din distribuție?

Din distribuția producției realizate de Netflix împreună cu MGM TV mai fac parte printre alții Jenna Ortega și Luis Guzmán. De asemenea, producția urmând să se filmeze în România, Icon Production va fi în colaborare cu aceasta. Actorul român George Borcea va face parte din distribuția serialului, urmând ca și alți actori să fie dezvăluiți.

Filmările vor dura șase luni și vor avea loc în diferite localități din țară. Cu siguranță pe lista platourilor de filmare sunt Castelul Bran și Castelul Peleș. Producția ”Familia Adams” urmează să fie lansată în 2022.