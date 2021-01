Serialul Lord of The Rings, aproape gata: ce se întâmplă cu Stăpânul Inelelor de la Amazon

Lord of the Rings este una dintre cele mai profitabile francize din toate timpurile, iar interesul Amazon pentru a transforma cărțile lui R.R. Tolkien într-un serial nu ar trebui să uimească pe nimeni.

Deja de câțiva ani, se lucrează la un serial a cărui acțiune se petrece în universul fantastic din Stăpânul Inelelor. Deși nu avem încă o dată de lansare, o nouă informație ajunsă online confirmă că suntem mai aproape ca niciodată de materializare show-ului.

Filmările pentru serialul Lord of the Rings produs de Amazon pentru propriul serviciu de streaming Prime Video s-au încheiat în Noua Zeelandă. Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva zile printr-o postare pe Instagram realizată de JA Bayona. Acesta din urmă este regizorul serialului, cel puțin al câtorva episoade. S-ar putea să-l știi pentru că a regizat în trecut A Monster Calls – 2016, The Impossible – 2021 și recentul Jurassic World: Fallen Kingdom – 2018. În ceea ce privește producțiile de TV, numele lui Bayona a fost asociat cu Penny Dreadful.

”Ultima fotografie în Noua Zeelandă… și abia aștept să mă întorc”, a postat regizorul pe Instagram. În trecut, pe același profil personal de Instagram, regizorul a fost destul de transparent în ceea ce privește procesul de producție al serialului cu Stăpânul Inelelor, prin diverse postări.

Deși Noua Zeelandă este una dintre puținele țări de pe mapamond care nu fost foarte afectată de pandemia de coronavirus, tot s-au înregistrat câteva amânări în cadrul producției. Pentru a-și apăra populația, administrația din Noua Zeelandă a introdus încă de la început restricții stricte pentru cine poate să intre în țară. În luna iulie însă, au fost permise câteva excepții pentru echipe de producție a câtorva lung metraje și seriale.

Momentan, știm că Amazon a comandat două sezoane din Lord of the Rings, dar nu avem încă un trailer sau o dată estimată de lansare pentru serial.