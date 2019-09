Ce actor din Bandersnatch va juca în noul Lord of the Rings de la Amazon

Amazon a anunțat că lucrează la un nou serial TV Lord of the Rings, iar acum știm și ce actor ar putea juca într-unul dintre rolurile principale.

Este vorba despre Will Poulter, un actor britanic cel mai cunoscut pentru rolul său din Black Mirror: Bandersnatch, episodul interactiv din serial produs de Netflix. Aici, îl interpretează pe Colin Ritman, un game designer.

Actorul a mai jucat și în alte filme celebre precum The Revenant, Midsommar, The Maze Runner sau We’re the Millers.

Will Poulter mai e cunoscut și datorită faptului că a anunțat că va renunța la social media, din cauza comentariilor negative despre el de pe internet.

Totuși, informația nu a fost anunțată oficial de Amazon, ci aflată din surse de cei de la Variety. Nu e clar nici ce rol ar putea interpreta actorul în noul serial Amazon.

Amazon lucrează la un nou serial Lord of the Rings

În 2017, Amazon a cumpărat drepturile pentru a putea produce un serial inspirat din seria de cărți Lord of the Rings a lui J.R.R. Tolkein. A plătit pentru asta 250 de milioane de dolari. Cam tot atât au cheltuit și cei de la New Line Cinema pentru a produce toate trei filmele regizate de peter Jackson, potrivit Forbes.

Nu există încă detalii despre plot-ul serialului și nici despre personaje. Știm totuși că serialul urmează să fie un prequel, astfel că acțiunea va avea loc înainte de cea din prima carte, The Fellowship of the Ring.

Totuși, se va desfășura pe teritoriul imaginat de J.R.R. Tolkein, în Middle Earth. Pe contul oficial de Twitter al serialului, cei de la Amazon au postat mesajul „Welcome to the Second Age”. Aceasta reprezintă perioada în care inelele puterii, inclusiv inelul lui Sauron, au fost create.

Data oficială a lansării serialului urmează a fi anunțată de cei de la Amazon.