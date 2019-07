Amazon intră pe piața jocurilor video. Va lansa Lord of the Rings online

Amazon vine în sprijinul fanilor de jocuri video cu un nou MMO. Acesta e inspirat de celebra poveste din Lord of the Rings.

Filmele din seria Lord of the Rings sunt printre cele mai populare pelicule de tip fantasy din toate timpurile. Fanii seriei au acum parte de vești bune. Amazon urmează să producă un joc Lord of the Rings care va face parte din categoria de jocuri video disponibile online.

Amazon crede că va avea succes în jocuri video cu un titlu clasic

Deși filmele au căpătat mult mai multă popularitate decât cărțile, creatorii noului joc urmează să se bazeze mai degrabă pe romanele lui J.R.R. Tolkein în dezvoltarea acestuia. Jocul va fi de tip MMO, ceea ce înseamnă că va putea fi accesat online iar jucătorii vor putea concura unii ceilalți.

Jocul Lord of the Rings urmează să fie dezvoltat în colaborare cu Leyou Technologies, producătorii popularului joc Warframe. Acesta a fost printre cele mai bine vândute jocuri de pe Steam în anul 2018. Compania a anunțat încă din 2018 că va demara proiectul și va colabora în acest sens cu un partener. Recent, a anunțat că partenerul este chiar Amazon.

De asemenea, Amazon are și alte planuri cu Lord of the Rings, pe lângă jocuri video. După aproape două decenii de la primul film al seriei, compania americană urmează să aducă pe ecrane și un serial TV. A cheltuit pentru drepturile necesare producției peste 250 de milioane de dolari.

Ficțiunea care are șanse să genereze miliarde pentru Amazon

„Middle-earth al lui Tokein este una dintre cele mai bogate lumi ficționale din istorie și îi dă echipei noastre de developeri MMO o oportunitate uriașă de a se juca și crea”, a declarat Christoph Hartmann, vice președinte Amazon Game Studios, care se concentrează pe dezvoltarea de jocuri video.

Nu există o dată clară pentru lansarea noului MMO. Așteptarea ar putea fi mai lungă decât ai spera. Urmează să primim mai multe detalii, pe măsură ce procesul de dezvoltare continuă. Cert e însă că, după ce-a cheltuit atât pe drepturi, Amazon va încerca să profite la maximum. N-ar fi exclus ca ce construiește acum să bată Game of Thrones.