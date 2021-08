Se dau bani pentru tehnologie: cum poți să pui mâna pe ei

Înscrierile pentru Spotlight se deschid. Spotlight este unul dintre cele mai importante programe dedicate startup-urilor tech early-stage din Europa de Est. Iată cum te poți înscrie, ca să pui mâna pe bani.

Spotlight oferă fondatorilor oportunitatea de a întâlni peste o sută de experți și investitori care îi vor ajuta să își extindă afacerea la nivel global, precum și șansa de a câștiga un premiu. E vorba de o investiție de peste 200.000 de euro, a cărei valoare exactă va fi dezvăluită în septembrie.

Startup-urile pot aplica accesând site-ul How to Web, între 17 august și 19 septembrie 2021, potrivit Profit.ro. Peste 250 de startup-uri sunt așteptate să se înscrie în Spotlight, iar dintre acestea vor fi selectate până la 40 de echipe. Programul va începe oficial în data de 4 octombrie, atunci când vor fi anunțați participanții, și se va desfășura exclusiv online până pe 21 noiembrie 2021.

„Prin Spotlight oferim acces fondatorilor est-europeni la elita industriei de tehnologie din Europa și nu numai, fie că vorbim despre experți, investitori sau alți fondatori experimentați. Ca în fiecare an, ne-am propus să oferim un program flexibil, în funcție de nevoile de business specifice ale fiecărui startup, program care se va încheia cu acordarea unui premiu-investiție semnificativ”, spune Bogdan Iordache, fondator How To Web, citat de Profit.ro.