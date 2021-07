Schimbarea din Windows 11 care s-ar putea să te sperie: îți vei dori să rămână ca în Windows 10

Windows 11 a început să ajungă la utilizatori și, odată cu el, erorile pe care ne-am obișnuit să le asociem cu sistemele de operare Microsoft. Din păcate, în noul WIndows s-ar putea să fie un pic mai înfricoșătoare decât în trecut, iar asta este o problemă.

Dacă folosești un PC cu Windows de câțiva ani sau câteva zeci de ani, indiferent de versiunile pe care le-ai experimentat, a existat o constantă, cea a ecranului de eroare sau BSOD – Blue Screen of Death. Acela a mai suferit mici modificări de-a lungul anilor, inclusiv introducerea unui emoticon trist 🙁 în Windows 10, dar în cea mai mare parte a rămas neschimbat.

De acum înainte, va fi de culoare neagră, în loc de albastră. Aceasta este cea mai mare schimbare adusă respectivului ecran de la introducerea unui cod QR în 2016. Schimbarea cromatică este însă mai importantă decât ai crede pentru că, deși s-ar putea să te facă să te sperii un pic mai tare, gândindu-te că te confrunți cu o problemă mai gravă decât cea semnalată de un ecran albastru, nu este cazul de așa ceva. Atât ecranul albastru, cât și negru, vor semnala exact aceleași erori, la fel de grave toate. Practic, unul îl va înlocui pe celălalt.

Ca un detaliu drăguț, pentru că black – negru și blue – albastru încep cu aceeași literă în engleză, abrevierea BSOD va rămâne neschimbată.

Momentan, Windows 11 în varianta preview nu a încorporat noul ecran de eroare, dar ar trebui să nu dureze mai mult de câteva săptămâni până când vei vedea ceva ce oricum ți-ai fi dorit să eviți întotdeauna ca utilizator de Windows. Momentan, erorile grave sunt semnalate cu un ecran verde, același pe care l-ai văzut din 2016 în toate edițiile preview sau insider ale sistemelor de operare ieșite din Redmond.

Windows 11 is switching to a BLACK Screen of Death (BSOD). The Blue BSOD is being replaced in preview builds of Windows 11 soon https://t.co/ARCRBQBubm pic.twitter.com/KHbWDZT85n

— Tom Warren (@tomwarren) July 2, 2021