Scena finală din „No Time to Die”, explicată de regizor: ce ne-a scăpat

„No Time to Die” s-a lansat pe marile ecrane în data de 30 septembrie 2021, iar fanii din lumea întreagă au avut ocazia de a vedea noua pelicula a francizei la cinematograf. Cu toate astea, ultima scenă a dat naștere unui lung șir de întrebări, lăsate fără răspuns – până de curând.

Regizorul Cary Joji Fukunaga a explicat sensul din spatele ultimei scene a „No Time to Die”, în care o putem vedea pe Medeleine Swann.

„No Time to Die” este ultimul film „James Bond” în care îl vom mai putea pe Craig interpretând rolul agentului „007”. Pelicula încheie aventura de aproape 15 ani (în 5 filme) a actorului Daniel Craig, în lumea „Bond”. Cu toate astea, cu siguranță vom mai auzi de acesta și pe viitor. Cu toate că era „007” s-a încheiat pentru el, conform a ceea ce știm, acesta are suficiente planuri de viitor pentru a nu fi dat uitării.

În „No Time to Die” îi mai putem vedea, de asemenea, pe Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ana de Armas, Jeffrey Wright și Christoph Waltz.

Scena finală din „No Time to Die”, explicată

Ultimele cadre din „No Time to Die” ni le arată pe Madeleine și pe Mathilde la volanul unei mașini care intră într-un tunel, în timp ce pe fundal putem auzi piesa „We Have All the Time in the World”. Această piesă face referire la un alt film din seria „Bond”, „On Her Majesty’s Secret Service”. Așadar, finalul pare să-și propună să dea un sens plecării lui Daniel Craig.

„Am simțit că un asemenea final ar putea să dea sens, în condițiile de față, plecării lui Craig – să încheie un capitol al poveștii. E exact ca ultima propoziție din capitolul unei cărți, cea care încearcă să dea un sens poveștii”, a declarat regizorul Fukanaga, de curând.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu această franciză, pe viitor.