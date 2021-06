Samsung ”se dă peste cap” cu Google ca să-ți pese de ceasuri inteligente: ce au mai anunțat acum

În cadrul conferinței organizate cu ocazia MWC, Samsung a anunțat un nou parteneriat cu Google menit să-ți sporească entuziasmul pentru ceasuri inteligente. Este vorba de o nouă platformă pe care o vom vedea pe o sumedenie de smartwatch-uri.

One UI Watch este numele noii interfețe pe care o vei vedea pe multe dintre ceasurile inteligente ale Samsung. Aceasta a fost creată împreună cu inginerii gigantului din Mountain View și ar trebui să o vezi în premieră pe următoarea generație de Galaxy Watch, gadgetul ce urmează să-și facă debutul în cadrul următoarei conferințe Unpacked din această vară.

Ideea de bază din spatele noii transformări este de a amplifica nivelul de interacțiune dintre un ceas inteligent și un smartphone. În plus, ar urma să faciliteze accesul la un număr mai mare de aplicații. ”One UI Watch împreună cu noua platformă unificată va oferi o experiență Galaxy Watch complet nouă. Ca parte a noii experiențe, după ce instalați aplicații compatibile cu smart watch-ul pe smartphone, acestea vor fi descărcate rapid pe ceas. Dacă v-ați personalizat aplicația de ceas pe telefon pentru a arăta ora din diferite orașe de pe glob, aceasta va apărea automat și pe ceas. Și dacă blocați apeluri și mesaje de pe ceas, acestea vor fi acum blocate și pe smartphone”, spun cei de la Samsung.

Mai mult decât atât, nivelul de comunicare dintre aplicațiile populare de mobil și versiunile lor de pe ceas ar trebui să fie semnificativ mai bun. „Samsung și Google au o lungă istorie de colaborare și, ori de câte ori am lucrat împreună, experiența pentru consumatorii noștri a fost semnificativ mai bună. Același lucru îl pot spune și despre această platformă unificată, care va fi lansată pentru prima dată pe noul Samsung Galaxy Watch. În colaborare cu Samsung, suntem încântați să aducem o durată mai mare de viață a bateriei, performanțe mai rapide și o gamă largă de aplicații, inclusiv multe aplicații Google, toate acestea oferind o experiență completă pe un smart watch”, a declarat Sameer Samat, Vice President of Product Management, Android and Wear, Google.

Următorul Galaxy Watch cu noua interfață One UI Watch este programat să se lanseze înainte de finele acestei veri.