Samsung scoate cel mai ieftin laptop: avantaje multiple la un super-preț

Gigantul tehnologic Samsung se pregătește de lansarea celui mai ieftin laptop. Producătorul pune la dispoziție multe specificații tehnice avantajoase, pentru un preț foarte bun.

Pentru a oferi mobilitate, conectivitate și ecosistemul Galaxy la un preț accesibil, Samsung a dezvăluit recent două noi modele accesibile în gama sa Galaxy Book, Galaxy Book Go și Galaxy Book Go 5G. Ambele modele sunt acum la vânzare pentru consumatorii care doresc o gamă largă de opțiuni la un preț rezonabil.

Noile apariții din gama de PC-uri Samsung sunt dezvoltate în colaborare cu Qualcomm. Galaxy Book Go este construit pe platforma de calcul Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, iar Galaxy Book Go 5G este alimentat de Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Cu o durată lungă de viață a bateriei, cele mai recente procesoare și GPU Qualcomm Adreno, laptopurile promit performanțe de top.

„Seria Galaxy Book Go este construită pentru utilizatorii de astăzi, primul mobil, care așteaptă o comunicare perfectă, o productivitate susținută și un divertisment captivant, totul într-un singur dispozitiv”, a declarat Woncheol Chai, vicepreședinte senior și șeful echipei de planificare a Samsung Electronics.

Specificațiile noului laptop de la Samsung

Noile versiuni Samsung utilizează cel mai recent sistem de operare Windows 10, așa că ar trebui să ne putem aștepta la viteze de încărcare rapide de la acestea. Dispozitivele au afișaje TFT FHD de 14 inci, 8 GB de memorie RAM și 128 GB de stocare. Cântărind doar 1,37 kilograme, seria Galaxy Book Go are un design subțire și ușor. Se mândresc cu o durabilitate militară, în ciuda prețului accesibil, și oferă, de asemenea, difuzoare Dolby Atmos pentru o calitate audio excelentă.

Utilizatorii își pot extinde experiențele smartphone-urilor, tabletelor și dispozitivelor portabile Galaxy prin asocierea acestor dispozitive cu seria Galaxy Book Go. Prin intermediul unei conexiuni la-gfree, Samsung permite consumatorilor să-și sincronizeze telefoanele cu laptopurile pentru a gestiona apelurile și mesajele text. De asemenea, își pot oglindi aplicațiile pentru un afișaj îmbunătățit sau pentru productivitatea ecranului dublu.

Comutatorul inteligent Galaxy Book poate fi utilizat pentru un transfer continuu de fișiere de pe computerele curente ale utilizatorilor pe dispozitivele din seria Galaxy Book Go, iar Quick Share permite partajarea documentelor între dispozitivele Galaxy fără acces la internet. Galaxy Book Go este disponibil acum pentru cumpărare în SUA cu un preț de pornire de 350 de dolari, în timp ce Galaxy Book Go 5G va fi disponibil mai târziu în acest an.