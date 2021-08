După săptămâni întregi de zvonuri și speculații legate de noile Galaxy Z Fold 3 5G și Z Flip 3 5G, cele mai noi și mai scumpe smartphone-uri din portofoliul Samsung au fost confirmate oficial. În plus, toate particularitățile care te-ar putea interesa sunt deja online.

În continuarea tradiției de a ignora nevoile muritorilor de rând care își doresc un smartphone de top cu funcții utile la un preț decent, sud coreenii de la Samsung a dezvăluit noile lor telefoane. Samsung Galaxy Z Flip 3 are un preț de pornire de 5199 lei, în timp ce fratele său și mai arogant începe de la 8899 lei.

Dacă ți se pare că acestea nu sunt terminale pentru utilizatori obișnuiți și nici nu vor ajuta să crească un pic cota de piață aflată în cădere liberă a sud-coreenilor, ai perfectă dreptate. Partea bună, dacă o putem numi așa, este că în urmă cu doi ani, prețul de pornire era de aproximativ 10.000 de lei pentru un smartphone pliabil de la Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 3 și Z Flip 3 sunt disponibile la precomandă începând cu 11 august și vor fi lansate pe 27 august începând cu anumite piețe, precum SUA, Europa și Coreea. Z Flip 3 este disponibil în 7 variante de culoare, iar Z Fold 3, în trei variante.

Ce oferă Samsung Galaxy Z Flip 3 și Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3 5G este telefonul mai ieftin dintre cele două și e construit în jurul unui panou de 6,7 inci pliat în interior. Pe exterior, mai are un panou de 1,9 inci, în dreptul camerelor. Are 8GB RAM și o greutate de 183 de grame. În funcție de buget, îl poți achiziționa cu 128 sau 256GB.

Pe partea de captură, are o cameră frontală de 10MP pentru selfie-uri cu F2.4, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚. Pe spate, are o cameră duală: 12MP Ultra Wide: F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ și o a doua cameră de 12MP Wide-angle: Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.4μm, FOV: 78˚, Zoom digital de până la 10x, înregistrare HDR10 +, Tracking AF.

Modelul mai mare ZFold 3 5G este cu 50% mai greu decât Z flip 3 (271 grame) și este construit în jurul unui ecran principal de 7,6 inci, cel secundar fiind de 6,2 inci. Are 12 GB RAM și, pentru prima oară, poate fi folosit împreună cu un stylus pe care, în mod tradițional, l-ai fi asociat cu seria Galaxy Note. Camera frontală se găsește sub display și este de 4MP, F1.8. Partea principală de captură se regăsește pe spate și are următoarele specificații:

12MP Ultra Wide Camera: F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚

12MP Wide-angle Camera: Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.8μm, FOV: 83˚

12MP Telephoto Camera: PDAF, F2.4, OIS, Pixel size: 1.0μm, FOV: 45˚

Dual OIS, 0.5x – 2x zoom optic, zoom digital de până la 10x, înregistrare HDR10+, tracking AF

Ca un detaliu drăguț, noile telefoane sunt certificate IPX8 pentru rezistență la apă. Carcasa în ambele cazuri este realizată din Armor Aluminium. Aparent, acesta este semnificativ mai dur decât aluminiul normal pe care îl cunoaștem. Părțile de sticlă sunt acoperite cu Corning Gorilla Glass Victus.