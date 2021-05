Roverul Perseverance al NASA examinează probe de pe Marte: ar putea dezvălui dovezi ale unei vieți antice extraterestre

Perseverance, cel mai recent rover al NASA trimis pe Marte, se pregătește să înceapă, în cele din urmă, misiunea mult așteptată: strângerea de mostre de roci marțiene și împachetarea lor pentru o călătorie de întoarcere pe Pământ.

Aici vor fi testate pentru semne ale vieții microbiene antice, potrivit unui video postat pe contul de Twitter al roverului de pe Marte.

I’m preparing to collect Martian samples in the search for ancient microbial life. As part of the process, I’ve been testing out the coring system on my robotic arm to make sure it works properly before I drill some of the interesting rocks around me. pic.twitter.com/xPAtRxjNxv

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 20, 2021