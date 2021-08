Românul care și-a creat propria monedă, incredibil de bogat: cum a reușit

Un român a devenit putred de bogat. El a reușit asta după ce și-a creat propria monedă. Moneda lansată de sibienii de la Elrond Network valorează 188,68 dolari pe unitate. Povestea Elrond a început în 2017. Fraţii Beniamin şi Lucian Mincu împreună cu antreprenorul Lucian Todea formează o echipă de specialiști în tehnologie.

Într-un interviu redat în paginile revistei Business Magazin fondatorul Beniamin Mincu ne spune povestea lor. ”Am adunat o echipă de oameni excepțional de talentați și foarte, foarte muncitori. Fiecare au venit cu un background de la companii importante din tehnologie, cum ar fi Microsoft, Google, IBM și altele. Membri echipei au doctorate în computer science, inteligență artificială și premii prestigioase la diferite competiții de matematică și alte domenii de genul acesta.

Ce cred că a făcut o diferență enormă este că noi toți am muncit într-un fel în care nu se muncește în mod normal. Încercând să aducem tehnologia aceasta în piață, ne-am reinventat de foarte multe ori, și am ajuns la niște rezultate care într-adevăr par incredibile dacă te gândești că Sibiul este un oraș cu 150.000 de locuitori.

Cum au reușit cei de la Elrond Network să se diferențieze?

Elrond este o tehnologie de blockchain construită de la zero, ca să aducă o îmbunătățire de 1.000 de ori în capacitate de procesare, viteză de procesare și cost. Cea mai bună analogie este tranziția de la dial-up la broadband, pe care noi am văzut-o în era internetului și pe care în momentul de față încercăm să o aducem în domeniul blockchain. Am lucrat la tehnologia aceasta aproape trei ani și în sfârșit suntem pregătiți să aducem tehnologia în piață“.

Astăzi ei se pot mândrii cu faptul că Elrond Network este unul dintre cele mai urmărite proiecte hi-tech generate în România. Ei se pot lăuda cu o tehnologie mai avansată la costuri mai mici. Devansând astfel tehnologiile aflate astăzi în top, cum sunt Bitcoin sau Ethereum.