Românii și piața muncii: câți s-au angajat în 2021

La sfârșitul anului 2021, se trage linie și se calculează câți români s-au angajat, prin intermediul ANOFM.

211.751 de persoane au fost încadrate în muncă în primele 11 luni ale anului, ca urmare a programelor derulate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi de cea a municipiului Bucureşti.

Conform Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 noiembrie 2021, 96.605 au peste 45 de ani, 41.540 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 33.893 au între 25 şi 35 de ani, iar 39.713 sunt tineri sub 25 de ani.

Numărul femeilor încadrate este de 99.883, iar al bărbaţilor de 111.868. Ponderea din totalul persoanelor încadrate este de 47,17 %, respectiv de 52,83%.

În ceea ce privește mediul de rezidenţă, 110.924 de persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 100.827 persoane sunt din mediul rural.

De asemenea, dacă ne referim la cât de pregătite sunt persoanele pentru care a fost identificat un loc de muncă, datele arată că cele mai multe au studii liceale (73.399), profesionale (48.412), gimnaziale (46.502), iar 22.477 sunt cu studii universitare.

Clasamentul judeţelor cu cele mai multe persoane angajate în acest interval este condus de Timiş (16.864), urmat de Bucureşti (13.364) şi Buzău (9.379).

Departe de a fi un record pozitiv, având în vedere criza de pe piața muncii, numărul de joburi disponibile în țara noastră nu a fost niciodată atât de mare. În primele zece luni din 2021, a depășit deja numărul anunțurilor pe întregul an 2020.

Nu mai puțin de 309.000 de locuri de muncă au ajuns online din ianuarie până la finele lunii octombrie din acest an. Valoarea cu pricina este cu aproximativ 10.000 mai mare decât joburile oferite în urmă cu un an, în întregul 2020. În cazul în care comparăm aceeași perioadă din acest an cu primele zece luni din anul trecut, creșterea este de aproximativ 16%. Doar în octombrie, într-o singură lună, au fost disponibile aproximativ 37.000 de poziții în diverse domenii.