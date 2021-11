România, plină de locuri de muncă. Muncitori ne mai trebuie

Departe de a fi un record pozitiv, având în vedere criza de pe piața muncii, numărul de joburi disponibile în țara noastră nu a fost niciodată atât de mare. În primele zece luni din 2021, a depășit deja numărul anunțurilor pe întregul an 2020.

Nu mai puțin de 309.000 de locuri de muncă au ajuns online din ianuarie până la finele lunii octombrie din acest an. Valoarea cu pricina este cu aproximativ 10.000 mai mare decât joburile oferite în urmă cu un an, în întregul 2020. În cazul în care comparăm aceeași perioadă din acest an cu primele zece luni din anul trecut, creșterea este de aproximativ 16%. Doar în octombrie, într-o singură lună, au fost disponibile aproximativ 37.000 de poziții în diverse domenii.

Joburile din România – ce locuri de muncă sunt disponibile

Aproape ca de fiecare dată, domeniile care au cea mai mare nevoie de angajați sunt retail, transport/logistică, prestări servicii, IT/Telecom și industria alimentară. Fiecare dintre acestea a scos la înaintare aproximativ 3800 de posturi noi.

În mod surprinzător, pentru prima oară, luna trecută, Cluj, Timișoara și Brașov au avut mai multe locuri de muncă disponibile în comparație cu București. Este vorba de peste 5000 de joburi peste oferta din Capitală.

Conform ofertei disponibile pe eJobs, interesul în această perioadă este, într-un procent semnificativ, pe locurile de muncă de la distanță. Aproximativ 8,2% dintre joburi au fost de tip remote în octombrie, comparativ cu 6,6% în septembrie.

„Ne bucurăm să vedem că nu doar angajații își doresc să lucreze remote, dar și angajatorii au înțeles nevoia acestora de flexibilitate, dovadă fiind creșterea numărului de joburi remote din ultima perioadă. Asta arată și că nivelul de încredere în echipe a crescut în multe companii și, de asemenea, că programele de evaluare a angajaților au fost regândite. Totodată, peste 95% dintre joburile noi din octombrie sunt full time, ceea ce demontează încă o dată alte credințe vechi apropo de flexibilitate, așa cum am văzut pe tot parcursul pandemiei: munca remote și joburile full time nu se exclud, ba din contră, se completează foarte frumos”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Va fi interesant de văzut cum progresează joburile în următoarea perioadă, în contextul restricțiilor în creștere din diferite colțuri ale țării. Pronosticurile nu sunt neapărat optimiste. „Ne așteptăm ca la final de an să se resimtă o ușoară încetinire a angajărilor, ca urmare a noilor restricții impuse, dar și din cauza Sărbătorilor, când o mare parte dintre angajați intră în concedii. Cu toate acestea, credem că vom încheia anul într-o notă pozitivă, având în vedere că deja am depășit numărul de joburi înregistrat pe întreg parcursul lui 2020”, explică Bogdan Badea.