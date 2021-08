România dă marea lovitură în Europa: vestea bună a autorităților pentru șoferii români

România s-ar putea transforma într-o piață importantă pentru testarea mașinilor autonome. Un astfel de proiect au în plan guvernanții, dar și investitorii.

Iulian Popescu, consilier de stat, cancelaria prim-ministrului, a declarat că țara noastră este o piață dezvoltată a industriei mașinilor autonome. Vom reuși astfel să atragem noi investitori si să creștem economia locală și piața muncii de la noi, sustine oficialul guvernamental.

„România este o piaţă unde cel puţin 3 producători din domeniul auto-motive lucrează cu echipe româneşti la concepte ale maşinii autonome.

Personal am fost la Cluj, cu ocazia unei conferinţe în oraş şi am vizitat centrul de cercetare de la Bosch şi acolo am văzut că românii noştri lucrează la maşini autonome. Celelalte firme sunt Continental şi Porsche la Timişoara.

Sunt toţi stake-holderii care au responsabilităţi sau interese în acest subiect şi este un mesaj foarte important, pentru investitori înseamnă că ei pot să vină, să se extindă, să crească investiţiile în România şi să dezvolte aici centre de testare”, a declarat Iulian Popescu, consilier de stat la cancelaria prim-ministrului, la ZF Live.