Riot Games va plăti o sumă imensă într-un proces de hărțuire sexuală: care sunt daunele suportate de cea mai mare companie de jocuri video din lume

Riot Games a fost de acord să plătească o sută de milioane de dolari pentru a soluționa un proces colectiv intentat în noiembrie 2018 de foști angajați care acuzau compania de discriminare de gen, hărțuire sexuală și represalii.

Riot Games este unul dintre cei mai mari dezvoltator iși editori de jocuri din lume.

Editorul League of Legends urma să plătească doar zece milioane de dolari pentru acordul preliminar în 2019, dar Departamentul pentru Angajare și Locuințe Echitabile din California a mers în instanță pentru a bloca acordul de 10 milioane de dolari, pentru că suma era mult prea mică, a susținut agenția, iar femeile care au dat în judecată compania ar putea avea dreptul la patru sute de milioane de dolari.

Procesul a fost intentat inițial de Melanie McCracken și Jess Negrón, după ce un raport Kotaku a dezvăluit că bărbații erau favorizați în cadrul companiei. În raport, Kotaku a detaliat experiențele angajaților din cadrul companiei, cum ar fi cazuri de „apucare genitală” și lideri superiori care transmit liste de angajați cu care s-ar culca. Un fost angajat care a părăsit compania din cauza sexismului a spus că a lucra pentru Riot era ca „a lucra la o fraternitate gigantică”.

Riot Games va plăti 100 de milioane de dolari

Conform termenilor acordului, 80 de milioane de dolari vor merge către membrii procesului de acțiune colectivă, în timp ce 20 de milioane de dolari vor merge către onorariile legale ale reclamanților.

Toți angajații și antreprenorii din California care se identifică ca femei și care au lucrat la Riot între noiembrie 2014 și până în prezent se califică pentru o plată. Cei care lucrează de mai mult timp în companie vor primi o reducere mai mare decât lucrătorii mai noi.

De asemenea, în timp ce doar aproximativ o mie de lucrători erau calificați pentru o plată în 2019, acum există aproximativ 2.300 de angajați eligibili.

Într-o declarație, dezvoltatorul a declarat pentru The Washington Post: „Cu trei ani în urmă, Riot a fost în centrul a ceea ce a devenit un scandal imens în industria noastră. A trebuit să ne confruntăm cu faptul că, în ciuda celor mai bune intenții ale noastre, nu ne-am respectat întotdeauna valorile. Ne-am aflat la o răscruce de drumuri. Am putea nega deficiențele culturii noastre sau ne-am putea cere scuze, să corectăm cursul și să construim ceva mai bun. Am ales-o pe cea din urmă. Deși suntem mândri de cât de departe am ajuns din 2018, trebuie să ne luăm responsabilitatea pentru trecut. Sperăm că acest acord îi recunoaște în mod corespunzător pe cei care au avut experiențe negative la Riot”.