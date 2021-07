Richard Branson și Elon Musk, înțelegerea de milioane între miliardari

Elon Musk are propria companie SpaceX dedicată explorării spațiului, în timp ce Richard Branson a zburat deja la limita atmosferei în weekendul trecut. Înainte de asta, însă, cei doi au avut o întâlnire nocturnă.

Elon Musk l-a vizitat la 3 dimineața pe Richard Branson, cu mai puțin de 3 de ore înainte de zborul acestuia din urmă la o altitudine de 85 de kilometri deasupra pământului. Ca referință, din acest moment, Virgin Galactic poate oferi călătorii în spațiu doritorilor cu buzunare adânci, dar CEO-ul companiei a fost primul care a experimentat noul serviciul.

Relația dintre Elon Musk și Richard Branson este una de prietenie, iar Musk s-a aruncat la a cumpăra un bilet la o viitoare cursă a Virgin Galactic. Dincolo de asta, CEO-ul Tesla și SpaceX a urmărit lansarea navei SpaceShipTwo din New Mexico și a fost fotografiat de CEO-ul Virgin Galactic.

„A fost minunat să-l găsesc pe Elon Musk în bucătăria mea la ora trei şi să aud cum îmi urează succes mie şi echipei”, a spus Branson, scrie Insider.

Ca referință, racheta cu care Branson a ajuns în spațiu a fost transportată iniţial de un avion purtător. La o altitudine de 15.000 de metri şi-a continuat zborul pe cont propriu spre spaţiul suborbital. S-a ridicat până la o altitudine de 88 de kilometri deasupra Terrei, unde echipajul a experimentat câteva minute de imponderabilitate, după care a revenit pe Pământ. Misiunea a fost transmisă în direct şi a fost urmărită în întreaga lume. La final, Nava Unity a aterizat fără probleme la baza Virgin Galactic de pe care a și decolat, în New Mexico. Richard Branson are 70 de ani.

Conform datelor obținute de The Wall Street Journal, Elon Musk a avut un bilet la o viitoare experiență spațială oferită de Virgin Galactic înainte ca Richard Branson să încheie cu succes zborul spațial. Până la ora actuală, aproximativ 600 de persoane stau la coadă pentru a zbura la limita atmosferei și a experimenta imponderabilitatea.

Thanks for being so typically supportive and such a good friend, Elon. Great to be opening up space for all – safe travels and see you at Spaceport America! #Unity22 @virgingalactic https://t.co/fLCoeJOPJJ

— Richard Branson (@richardbranson) July 10, 2021