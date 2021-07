Jeff Bezos și Elon Musk, miliardarii care vor să cucerească spațiul: ce planuri au

Cucerirea spațiului e un vis care a apărut în urmă cu sute de ani. Jeff Bezos și Elon Musk sunt miliardarii care merg umăr la umăr pentru a-ți arăta lumea de dincolo de Pământ.

A fi miliardar presupune a-ți permite nu numai case scumpe, mașini de lux, vacanțe exotice și alte extravaganțe de acest fel. Înseamnă, în zilele noastre, inclusiv cucerirea spațiului. Cine are bani, se poate urca oricând la bordul unei rachete spațiale și poate merge la limita spațiului cosmic.

Zilele trecute, Richard Branson, patronul Virgin Galactic, o lua pe urmele lui Bezos și Musk și spunea că vrea să fie primul dintre ei care pleacă în spațiu. Zborul său e programat pe 11 iulie, iar racheta în care se va urca se va lansa spre zona cu gravitație zero.

Branson e încă un miliardar care s-a alăturat pe lista celor care vor să exploreze spațiul, însă șansele cele mai mari de reușită le au șefii companiilor Blue Origin și SpaceX.

Adică Jeff Bezos și Elon Musk.

Jeff Bezos, la bordul unei rachete Blue Origin

Jeff Bezos s-a retras recent de la șefia Amazon și pare mai hotărât ca niciodată să se concentreze doar pe cucerirea spațiului. Va pleca acolo pe 20 iulie, primul său zbor în spațiu despre care spune că e un vis din copilărie.

Miliardarul se va urca la bordul rachetei New Shepard și nu va merge singur. Îl va lua și pe fratele său Mark Bezos, pe Wally Funk, o fostă femeie-pilot din SUA, în vârstă de 82 de ani și o altă persoană care a plătit un bilet de 28 de milioane de dolari.

New Shepard va fi lansată de la baza Launch Site One din Texas. Dacă va fi sau nu un succes, vom vedea,

New Shepard a făcut până acum 15 zboruri spațiale, dar nici unul dintre ele n-a fost cu echipaj uman. Racheta e denumită după Alan Shepard, primul american ce a ajuns în spațiu, în 1961, și poate duce șase oameni până la o altitudine de 100 de kilometri. Pasagerii, în frunte cu Bezos, nu vor ajunge să înconjoare planeta, dar vor experimenta imponderabilitatea și vor vedea curbura Pământului înainte de a se întoarce pe pământ.

Ce ambiții are fostul șef al Amazon

Bezos a fondat Blue Origin în 2000, adică în urmă cu peste două decenii. În ultimii ani, însă, compania a arătat că poate să-și ducă la îndeplinire toate planurile și se poate bate de la egal la egal cu SpaceX.

Blue Origin se numără printre companiile alese să realizeze designul modulului cu care NASA vrea să ducă oameni pe Lună în 2024 sau 2025, vinde rachete către United Launch Alliance, iar racheta New Shepard a făcut și zboruri de test, dar și zboruri pentru diverse experimente științifice.

Blue Origin vrea să ducă oameni în spațiu și poate, cândva, să pună umărul la colonizarea unei planete din sistemul nostru solar.

”Vom construi un drum către spațiu și apoi se vor întâmpla lucruri uimitoare”, spunea Bezos în 2019.

Pentru anul acesta, e pregătită prezentarea rachetei New Glenn, care poate transporta până la 45 de tone pe orbita inferioară a Pământului și ar trebui să poată fi reutilizată de 25 de ori, pentru a reduce la maxim costurile cu transportul diverselor sarcini. Din cauza greutăților tehnice, New Glenn va fi lansată abia anul viitor.

Bezos nu ignoră nici misiunile pe Lună.

Odată cu prezentarea Blue Moon, Blue Origin vrea să fie parte din viitoare misiuni selenare. NASA ar vrea să construiască pe Lună o bază – de unde să se plece apoi, cu echipaj uman, către Marte. Bezos vrea să contribuie cât mai mult la aceste planuri.

Elon Musk, pariu pe SpaceX

Elon Musk e cunoscut drept șeful Tesla, constructorul american de mașini electrice, dar el deține o altă companie – SpaceX – cu care vrea să cucerească spațiul.

Pași mari în această direcție s-au făcut deja. SpaceX a câștigat recent un contract cu NASA pentru construirea unui modul lunar care să ducă astronauți pe Lună până în 2024. La licitație a participat și Blue Origin, dar Musk a avut câștig de cauză și nu s-a sfiit să trimită înțepături către fostul șef al Amazon.

Imediat după ce Bezos a contestat decizia prin care contractul a fost atribuit de NASA către Space X, Elon Musk a scris: „Can’t get it up (to orbit) lol”. Mesajul a fost clar trimis către Jeff Bezos. Blue Origin acuza NASA că a schimbat condițiile din contract în ultimul moment, motiv pentru care compania ar fi fost dezavantajată pe ultima sută de metri.

Contractul câștigat de Space X are o valoare de aproape 3 miliarde de dolari și se referă la construcţia viitorului modul lunar cu echipaj uman al NASA.

„Este încă un pas, într-un grup incitant de paşi, care ne va duce la un sistem durabil de aselenizare umană pe Lună”, declara Kathy Lueders, liderul programului de zbor spaţial uman al NASA, în anunţul agenţiei.

SpaceX a primit cea mai mică sumă dintre cele trei companii, 135 de milioane de dolari. Dynetics a primit 253 milioane dolari, iar Blue Origin a câştigat 579 milioane dolari.

NASA era de aşteptat să aleagă două dintre cele trei echipe, iar decizia de a selecta doar SpaceX a venit ca o surpriză. Una neplăcută pentru Bezos, dar cât se poate de satisfăcătoare pentru Musk.

Colonii umane pe Marte

Musk, spre deosebire de Bezos, e extrem de vocal atunci când vine vorba de planurile de cucerire a spațiului. Face declarații care, de multe ori, sunt catalogate drept fanteziste. Totuși, nu înseamnă neapărat că miliardarul bate câmpii.

Sigur că nu trebuie să-l iei mereu în serios, dar nu e nici de ignorat.

Poate unul dintre cele mai ambițioase planuri ale lui Elon Musk se referă la colonizarea planetei Marte. El vrea să stabilească o bază permanentă pe Planeta Roșie, cu un milion de oameni, până în 2050.

„Viața va fi pe Marte în cupole de sticlă la început”, scria Musk într-un tweet, răspunzând la o întrebare despre cum va arăta viața pe Marte. „În cele din urmă, Marte va susține viața, ca Pământul”, adăuga el.

Fantezie sau marketing?

Oamenii de știință și autorii de science fiction au sugerat de mult că terraformarea (de la „Terra” și „formare”) ar putea permite oamenilor să respire pe suprafața marțiană. Această viziune este încă un vis îndepărtat – mult mai îndepărtat decât primele baze marțiene, potrivit lui Musk

„Terraformarea va fi prea lentă pentru a fi relevantă în viața noastră”, a scris Musk într-un tweet. „Cu toate acestea, putem stabili o bază umană acolo în zilele noastre. Cel puțin o viitoare civilizație spațială. Descoperirea ruinelor noastre va fi impresionantă. Faptul că oamenii au ajuns atât de departe e un lucru uimitor care va dăinui”, spunea miliardarul.

Terraformarea planetei Marte este într-adevăr o idee foarte ambițioasă.

O analiză făcută anul trecut a concluzionat că ar putea necesita 3.500 de focoase nucleare în fiecare zi, pentru a crește presiunea atmosferică a lui Marte până la niveluri respirabile și pentru a topi calotele de gheață ale planetei, pentru a elibera dioxid de carbon, care va fi apoi prins sub formă de gaze cu efect de seră.

Dar nu-i de ignorat faptul că tehnologiile avansează într-un ritm amețitor, iar planul lui Musk s-ar putea să nu mai pară atât de fantezist odată cu apariția unor noi sisteme inteligente.

Poate cea mai corectă abordare față de planurile celor doi miliardari e și cea mai simplă: niciunul dintre ei nu trebuie subestimat, chiar dacă multe dintre declarații trebuie luate cu un praf de sare.