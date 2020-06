ASUS Zephyrus G14 – Laptopul care te ajută să-ți faci treaba. Oricare ar fi acea treabă

ASUS zice de acest laptop că-i de gaming. Așa că nu m-am jucat nimic pe el, ci l-am folosit la lucruri de care chiar am nevoie.

Ce-am făcut în ultimele trei luni? Am căutat să-mi iau un laptop nou. Încă mai caut, dar în perioada asta am avut ocazia să folosesc un model nou: ASUS ROG Zephyrus G14. L-am folosit de trei ori, în trei versiuni diferite. De ce? Pentru că așa e disponibil și pentru că a fost o perioadă specială.

Zephyrus G14 se remarcă prin procesor – AMD Ryzen 9 4900HS și Ryzen 7 4800HS – și placa video Nvidia RTX 2060 MaxQ. Placa video e cu atât mai relevantă în 2020, cu cât Nvidia are aplicația RTX Voice care ar trebui să-ți facă videoconferințele mai bune cu un sunet mai curat. Am încercat, face ce zice, ocazie cu care m-am apucat să le recomand și altora seria RTX (pe PC sau laptop).

Ecranul la 120 Hz, cel puțin, e ce-ar trebui să te intereseze

Ziceam că am folosit laptopul în trei configurații. Dar în mare parte sunt la fel. Toate au ecrane de 14 inci, dar unul e Full HD cu rată de refresh la 120 Hz, iar altul e Quad HD la 60 Hz. Sincer, nu prea văd justificată alegerea celui din urmă. Windows 10 încă nu „înțelege” foarte bine rezoluția 4K și e mai mult overkill pentru o așa dimensiune a ecranului. Iar 120 Hz face toți banii, dacă pot spune așa. Placa video e aceeași, iar procesoarele le-am zis deja.

Pe modelul cu Ryzen 7 am avut 512 GB de stocare pe SSD, 16 GB RAM, în timp ce modelul cu Ryzen 9 a venit la pachet cu 1 TB de stocare. În fine, detalii. Îl iei pe cel pentru care ai bani și, eventual, care-ți place mai mult.

Cel care sigur îți ia ochi e cel gri cu AniMe Matrix. În esență, îți oferă noi posibilități de personalizare a capacului laptopului. Panoul are 1.215 LED-uri. Poți pune orice, de la poze și text până la oră, baterie, dată sau notificări. Ba chiar și-un GIF care-ți place. Sigur, dacă ești Dj, poți transforma zona asta în ceva și mai frumos.

E un gimmick? Sigur, e și așa ceva, dar nu mă deranjează. Mi-am pus ora pe el și am tot folosit capacul laptopului ca un ceas. Dar e mult mai util când pui bateria. Sau notificările. Sau doar pui un text, te duci la cafenea și te promovezi foarte ușor. Și apreciez ideea, că ASUS a exploatat chiar și zona la care alți producători nu se gândesc.

Din exterior, toate cele trei versiuni sunt la fel mai puțin culoarea. Moonlight White, adică alb, și Eclipse Gray, adică gri. Dincolo de carcasă, ai un mix între un laptop de gaming, un ultrabook și-un computer de procesare grafică sau audio-video. Practic, e și pentru creativi, și pentru gameri. Eu l-am folosit cu Photoshop, Lightroom și Davinci Resolve pentru video.

Primul model pe care l-am folosit a avut Ryzen 7 și ecran Full HD la 120 Hz. Al doilea a avut Ryzen 9, dar și un ecran Quad HD la 60 Hz. Iar ultimul, cel gri, a fost cu Ryzen 7 și același ecran Quad HD. Nu știu care-s preferințele tale, dar ale mele sunt clare: Full HD cu 120 Hz. Odată ce-ai folosit așa ceva orice alt panou o să ți se pară învechit.

Ce m-a deranjat a fost dispunerea porturilor. Sunt două USB-A, clasice, pe dreapta lângă un USB-C, iar pe stânga ai HDMI, port de încărcare, un USB-C și mufa de căști. Dacă ești ca mine și folosești un mouse, o să te incomodeze orice cablu bagi în porturile din dreapta. Aș fi preferat să le pună pe toate pe-o parte, dar probabil a contat mai mult cum e disipată căldura.

A, legat de căldură. Când deschizi laptopul, tastatura e ridicată automat pe măsură ce dai ecranul pe spate. Totodată, jumătate din partea de jos a laptopului are doar guri de ventilație. Dacă duci laptopul în turbo, o să simți aerul cald care iese din el și face un zgomot sesizabil. Dar eu port căști cât lucrez și nu m-a deranjat. Cât l-am folosit n-aș putea spune că am sesizat vreo problemă cu încălzirea. Nici nu m-a ars la degete, nici nu am transformat biroul într-un cuptor.

La ce prețuri găsești un ASUS ROG Zephyrus G14

Personal, recomand varianta gri. Textura carcasei, dar și finisajul tastelor sunt mult mai plăcute decât la versiunea albă. E scump? Evident, ce te așteptai? Cu un preț recomandat între 7.800 de lei și 9.800 de lei, nu e un produs pe care îl iei pe grabă, înlocuitor sau secundar. Îl iei ca echipament principal pentru care ai sarcini complexe. Ce-am apreciat e că deși e integrat în seria ROG, nu arată ca un laptop clasic de gaming cu margini și lumini nebune. Chiar și AniMe Matrix arată onorabil.

Modelul cu AniMe Matrix a intrat recent în România. Celelalte sunt încă din aprilie. E posibil să nu le găsești pe toate la același magazin. De exemplu, acum e unul cu Ryzen 9 și 1 TB de stocare. Îl găsești aici. Vestea mai bună e că vor intra și modele mai ieftine, la circa 6.000 de lei și eventual cu Ryzen 5.